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中国财经 | 2015年 11月 2日 星期一 09:29 BJT

中金将IPO价格定在指导区间高端--IFR

路透香港10月31日 - IFR援引知情人士消息报导，中国国际金融有限公司(CICC)已将香港首次公开发行(IPO)价格定在指导价格区间9.12-10.28港元区间的高端。

汤森路透旗下出版物IFR此前报导，中国最大投行中金公司计划通过香港IPO募集资金62.8亿港元(8.10亿美元)。

未能立即联系到中金公司管理人士置评。(完)

(编译 王颖；审校 孙茉莉)

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