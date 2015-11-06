中金公司IPO散户认购录得3.7倍超额 国际配售则大幅超额

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月6日 - 中国最大本土投资银行--中国国际金融股份有限公司（CICC）(3908.HK)周五称，其价值近63亿港元香港IPO（首次公开发售）供散户认购分录得3.7倍超额，国际配售部分则大幅超额。
中金公司在联交所的声明称，不包括预留予香港雇员认购的股份，共接获2.59亿股认购，超额3.7倍，因此并无启动回补机制。
声明并称，面向机构投资者的国际发售部分获大幅超额认购，除中国丝路基金、央企诚通、中国移动(0941.HK)等10名基石投资者合共认购3.51亿股或上市后15.8%的股份之外，还向中金公司主要股东汇金的紧密联系人--新华资产管理（香港）有限公司配售约2,325万港元的股份。
中金公司预留部分股份予香港及国际的雇员认购，结果申请比例均约38%，多余股份回拨至香港及国际发售部分。
中金公司此前以10.28港元即招股价区间上限定价，发售约6.114亿股，集资62.85亿港元。该股将于下周一（9日）在联交所挂牌上市。
中金公司成立于1995年，是中国首家中外合资投资银行。由于该公司包揽大部分大型国企的境外IPO，且曾经由前国务院总理朱熔基儿子朱云来坐镇，因而享负盛名。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。