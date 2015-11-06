中金公司IPO散户认购录得3.7倍超额 国际配售则大幅超额

路透香港11月6日 - 中国最大本土投资银行--中国国际金融股份有限公司（CICC）(3908.HK)周五称，其价值近63亿港元香港IPO（首次公开发售）供散户认购分录得3.7倍超额，国际配售部分则大幅超额。

中金公司在联交所的声明称，不包括预留予香港雇员认购的股份，共接获2.59亿股认购，超额3.7倍，因此并无启动回补机制。

声明并称，面向机构投资者的国际发售部分获大幅超额认购，除中国丝路基金、央企诚通、中国移动(0941.HK)等10名基石投资者合共认购3.51亿股或上市后15.8%的股份之外，还向中金公司主要股东汇金的紧密联系人--新华资产管理（香港）有限公司配售约2,325万港元的股份。

中金公司预留部分股份予香港及国际的雇员认购，结果申请比例均约38%，多余股份回拨至香港及国际发售部分。

中金公司此前以10.28港元即招股价区间上限定价，发售约6.114亿股，集资62.85亿港元。该股将于下周一（9日）在联交所挂牌上市。

中金公司成立于1995年，是中国首家中外合资投资银行。由于该公司包揽大部分大型国企的境外IPO，且曾经由前国务院总理朱熔基儿子朱云来坐镇，因而享负盛名。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)