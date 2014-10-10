中金公司任命梁红兼任公司首席经济学家

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透北京10月10日 - 中国知名投行--中国国际金融有限公司周五宣布,任命中金公司研究部负责人梁红博士兼任首席经济学家，原首席经济学家彭文生离职。
中金公司新闻稿称，梁红2008年加入中金公司，之前曾供职于高盛公司和国际货币基金组织。梁红毕业于美国乔治城大学，拥有经济学博士学位。
另据内部人士透露，原首席经济学家彭文生此前已提出辞去该职务,之后其将离开中金公司。
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(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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