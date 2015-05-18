中金公司将整体改制为股份公司 上市计划前进一步

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透上海5月18日 - 中国知名投行--中国国际金融有限公司周六宣布，将于近期完成整体改制，变更为股份有限公司。这意味着外界关注的中金公司上市计划已迈出实质一步。
中金公司新闻稿称，中金的股份公司创立大会暨第一次股东大会已于上周五召开，选举产生新一届董事会和监事会成员，并审议通过了股份公司的公司章程。
新闻稿称，中金公司将继续秉承“植根中国，融通世界”的经营宗旨，为客户提供全方位的优质投资银行金融服务。
中金公司海外上市已在市场上流传较长时间，普遍预期香港将是其上市第一目的地。
中金公司目前注册资本2.25亿美元，中央汇金以43.35%持股名列第一大股东，其股东还包括新加坡政府投资公司、名力集团、KKR等。
（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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