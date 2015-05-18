中金公司将整体改制为股份公司 上市计划前进一步

路透上海5月18日 - 中国知名投行--中国国际金融有限公司周六宣布，将于近期完成整体改制，变更为股份有限公司。这意味着外界关注的中金公司上市计划已迈出实质一步。

中金公司新闻稿称，中金的股份公司创立大会暨第一次股东大会已于上周五召开，选举产生新一届董事会和监事会成员，并审议通过了股份公司的公司章程。

新闻稿称，中金公司将继续秉承“植根中国，融通世界”的经营宗旨，为客户提供全方位的优质投资银行金融服务。

中金公司海外上市已在市场上流传较长时间，普遍预期香港将是其上市第一目的地。

中金公司目前注册资本2.25亿美元，中央汇金以43.35%持股名列第一大股东，其股东还包括新加坡政府投资公司、名力集团、KKR等。

（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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