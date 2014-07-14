稳经济财政支出再加力 中国地方政府债发行料提速--中金

路透北京7月14日 - 针对中国财政部周一公布的6月财政收支数据，中金债券团队发布报告称，6月份财政支出增速再创新高，财政支出再度发力，有利于稳定经济，并预计地方政府债发行也会提速。

报告称，5月份财政支出规模较去年同期明显增加，单月同比增速达到24.6%，单月增速为2012年7月以来最高。6月份财政支出增速再创新高，单月同比达到26.1%；6月财政收入增速仍偏慢，单月增速为8.8%，但比5月份7.2%的增速有所回升，显示经济企稳后，财政收入也趋于稳定。

税收当中，出口退税同比增速上升到24.7%，进一步提高，显示出口退税对外贸的支撑力度进一步增强；6月份关税增长20.2%，也显示进出口贸易有所提速，但6月份政府性基金收入放缓（主要是土地出让金收入减少）。

报告称，支出进度的加快体现了中央各部委以及地方政府响应政府加快财政支出，盘活财政存量资金的号召。财预〔2014〕85号文《关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》起到了军令状的作用。地方政府的支出明显加快，6月份地方政府支出同比增速高达28.3%，高于中央的12.3%。

从支出分项来看，支出进度的加快更多体现在民生保障方面以及基建层面，1-6月份保障房支出同比增速30.2%（近期多个地方政府开始增加），交通运输支出4,404亿元，同比增长22.1%，医疗卫生与计划生育支出4,905亿元，同比增长18.4%。

中金在半年度策略报告中也提到，政府支出占GDP的14%左右，其加快对拉动第三产业的其他服务业有明显的作用，有利于稳定经济。以往财政支出具有典型的季节性，一般集中在12月份。虽然财政支出的总量受全年预算的限制不会大幅增加，但如果支出进度明显提前，那么从同比的角度而言，有利于提高二季度和三季度的政府支出增速和GDP。

财政支出加快使得近期财政存款倾向于投放，例如6月份财政赤字加大，可能使得6月份财政存款投放3,000-4,000亿，也是6月份存款增量扩大的其中一个重要因素。因此需要关注今年财政存款的季节性会发生变化，可能到年底的时候财政存款的增量会低于往年，因为财政支出节奏提前。

中国财政支出加快使得近期地方政府债的发行速度也有所提高，从目前进度来看，地方政府债发行节奏快于往年，预计地方政府在三季度基本完成发行，对三季度的供给压力较大。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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