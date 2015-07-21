中国经济现复苏征兆宏观政策仍将宽松 宜配置地产银行--中金

路透上海7月21日 - 中国大型投行--中金公司最新报告称，中国经济复苏出现早期征兆，如若货币信贷维持高速扩张，会带动经济增长复苏和再通胀；预计房地产和基建投资回升有望成为经济下半年周期性温和复苏的推动力，而消费增速也将继续上行。

预计下半年宏观政策将保持宽松，而配置海外上市的中国优质地产股和银行股具备最佳的风险回报。

以下是中金公司最新研报内容：

我们一直对下半年中国经济温和复苏有所预期。到目前为止，我们已经看到6月份货币扩张显着加快。6月份M2同比增速上升至11.8%，季环比年化和月环比年化增速分别上升至13.6%和18%。我们认为，如货币信贷维持高速扩张，会带动经济增长复苏和再通胀。

我们预计，房地产和基建投资回升有望成为经济下半年周期性温和复苏的推动力，而消费增速也将继续上行。

我们认为，由于住房负担能力处于多年来的高位，并且房地产库存正快速回落至正常水平，房地产需求回升有望持续。得益于房地产价格的盘整和按揭贷款利率的下降，住房价格和按揭贷款月还款额与家庭可支配收入的比率自2012年上一轮房地产政策调控开始以来已经显着下降。在另一方面，全国房地产库存水平短短2个月内已经从高峰时的28个月下降至5月份的19个月，而一线城市库存水平已经低于12个月。

按照目前的速度，房地产销售增长有望在今年9~10月份带动房地产投资回升。中金地产组认为，当房地产库存水平降至12个月以下时，房地产投资往往会加快。

此外，基建投资也可能加速。由于地方政府债务置换有望释放出更多现金流，且土地出让收入可能因地产企稳而有所回升，下半年财政支出可能加快。同时，2015年上半年批准的项目可能在下半年动工。分行业增加值数据显示，金属和机械等行业2季度已经出现筑底迹象。

我们预计下半年宏观政策将保持宽松，考虑到周期性经济复苏需要时间巩固，而能源价格再度走弱可能令PPI维持在低位。

分板块看，我们认为，配置海外上市的中国优质地产股和银行股具备最佳的风险回报，因为他们目前估值水平尚未计入周期性经济复苏的可能性。

对于风险偏好较高的投资者，建筑材料和大宗商品等周期性行业在近期大幅下挫后可能呈现较好的短期买点。另外，国内钢材和铁矿石期货价格在预期减产、超跌和再库存带动下已经开始反弹，这也可能是经济周期性见底的早期的征兆。（完）

(整理 张金栋; 审校 杨淑祯)

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