上调中国今年经济增速预测至6.9% 明年料再降息一次--中金

路透北京11月2日 - 中国国内大型投行--中金公司宏观团队最新报告称，上调中国今明两年经济增速预测至6.9%和6.8%，此前为6.8%和6.6%；并预计明年上半年央行还将对称降息一次，全年可能下调存款准备金率共600个基点。

中金报告并预计，财政政策将在稳增长方面发挥更大作用，预算赤字占GDP比例将从2015年的2.3%扩大到2016年的2.9%，国债发行量或将明显增加。

与此同时，改革将进一步落实、并取得实质进展，促进中国潜在增长率的提高：侧重于增强企业竞争力的国企改革有望获得推进；财税改革有望通过营改增和养老金改革降低企业的实际税负。

“由于三季度中国经济增长进一步减速，政府稳增长的立场更加坚决。得益于逆周期宏观政策的发力，预计今年四季度实际GDP同比增速有望稳定在6.9%,”报告称，“未来两年，经济改革可能取得实质性进展，中国经济增长在连续六年放缓之后可能企稳。”

中金认为，要想完成两个“翻一番”目标，“依照惯例以美元计算，中国每年的GDP平均增速需要达到6.56%，收入平均增速则需达到6.7%。”

未来五年来，这两个目标对中国经济而言是个不小的挑战，但鉴于政府从未在此事上失信，中金预计，中国将竭尽全力完成未来五年的经济增长目标，本届政府不仅需要采取实实在在的改革措施来激发潜在的经济增长活力，并继续实行逆周期政策操作，特别是在财政政策方面。

“倘若希望改革释放的红利能成为未来五年中国经济增长的主要动力，政府亟需在户籍制度、国企改革以及备受期待的财税体制改革等方面尽快落实提升效率，促进公平的改革承诺，”报告称。

以下为中金报告要点摘录：

--我们将2015和2016年GDP增速预测分别由此前的6.8%和6.6%上调至6.9%和6.8%（市场预期分别为6.9%和6.5%），并预计2017年GDP增速将稳定在6.8%（市场预期为6.2%）。

由于3季度中国经济增长进一步减速，政府稳增长的立场更加坚决。得益于逆周期宏观政策的发力，预计今年4季度实际GDP同比增速有望稳定在6.9%。未来两年，经济改革可能取得实质性进展，中国经济增长在连续6年放缓之后可能企稳。预计2016年固定资产投资增速将进一步下降，消费增速继续快于固定资本形成增速，第三产业尤其是消费服务业、物流行业和信息技术产业，将维持较快增长。

--鉴于2015和2016年经济增长较为低迷，未来两年通胀将保持在较低水平。

考虑到2015年总需求增长整体偏弱，并且2016年猪肉价格的短期影响可能反转，预计2016年和2017年CPI分别为1.3%和1.5%（市场预期为2.0%和2.4%）。2017年中之前PPI可能继续保持通缩态势，直到2017年中制造业才可能恢复供求平衡。由此，我们估算GDP平减指数将从2015年的-0.3%上升至2016年的0.2%和2017年的1%。名义GDP增速则可能从2016年下半年开始温和回升。

--财政政策将在稳增长方面发挥更大作用。我们预计预算赤字占GDP的比例将从2015年的2.3%扩大至2016年的2.9%，国债发行量或将明显增加。

逆周期的财政政策很可能将同时采取减税（营改增改革）和增加政府开支的形式。此外，地方政府将继续实施大规模的债务置换，政策性银行的债券发行将继续在财政刺激中发挥积极作用，更多财政存量资金将得到盘活，降低政府储蓄增加对经济增长的拖累。

--明年货币政策将保持宽松立场，无风险利率继续下行。我们预计明年上半年央行还将对称降息一次，全年可能下调存款准备金率共600个基点。

随着基础货币扩张放缓，下调存款准备金率有助于提高货币乘数，将货币供应量增速保持在合理水平。

--预计明年人民币汇率将保持基本稳定，我们预测明年底人民币兑美元汇率为6.5。

由于汇率调整较少，相对价格的调整可能更多地通过国内可贸易部门的通缩来完成。同时，人民币有望被纳入SDR货币篮子，促使中国加大金融市场的发展和国际化的力度。

--预计改革将进一步落实，并取得实质进展，促进中国潜在增长率的提高。

首先，侧重于增强企业竞争力的国企改革有望获得推进。其次，财税改革有望通过营改增和养老金改革降低企业的实际税负，建立起全国统一的养老保险制度将增强劳动力市场的流动性并提高生产率。更重要的是，“十三五”期间户籍制度改革的落实有望在帮助中国在中长期释放出巨大的增长潜力，推动内需增长、劳动参与率的提高和劳动生产率的改善。

--2016年的宏观政环境将有利于推动中等收入群体的消费升级、金融行业的发展以及高端制造业和其他较高技术含量行业的增长。

另一方面，无风险利率的持续下降也将有助于缓解高杠杆行业的财务负担，并为金融资产的估值提供支撑。（完）