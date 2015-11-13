中国经济政策应更关注通缩风险 存款准备金率下调有空间--中金

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月13日 - 中国大型投行--中金公司首席经济学家梁红周五表示，中国经济政策应更关注通缩风险，四季度国内生产总值（GDP）平减指数预计为负值，显示总需求不足，未来货币政策仍有宽松空间，财政政策也应进一步放松，扩大国债发行量和财政支出，并降低税负。
中金此前预计，中国今明年的GDP增速分别为6.9%和6.8%，并预计明年上半年央行还将对称降息一次，全年可能下调存款准备金率共600个基点。
梁红在记者会上称，当前中国的储备金率还在17%，而90年代末的通缩时储备金率在6.5%，还有很大的下调空间，宏观政策应聚焦通缩，尽快将当前GDP平减指数负增长的情况扭转过来。
她提及，公共部门储蓄增加拖累经济增长，财政存款余额居高不下，而机关团体存款在2009年后以高于名义GDP的速度大幅增长。这部分存量盘活，对经济增长也有很大的促进作用。
梁红进一步称，目前中国的储蓄率仍高达50%，一方面，企业的杠杆率要降，另一方面，中国政府和居民的杠杆还有很大的上升空间。
她指出，从90年代开始，居民收入在国民收入中的份额一直在下降，只有通过给居民加杠杆来扩大消费，所以，十三五是否应该扩大居民收入在国民收入中的分配比例？这是值得思考的问题。
而要让消费加速，只有通过增加收入、增加就业和增加资产三种途径。她认为，增加资产的空间比较大，能走出97年那轮通缩，房改是很重要的因素。
“中国消费不弱，但想让它加速以平衡投资、出口的下滑，这里需要政策加力和供给端的改变。”梁红称。
她并认为，供给端最重要的是要放权，减少批文、负面清单、减税都是重要内容，但其效应还得逐渐发挥。
中国国家主席习近平周二主持召开中央财经领导小组第十一次会议时强调，实行宏观经济要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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