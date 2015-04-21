中国货币宽松力度直逼2008年--中金

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透香港4月21日 - 中国央行周日准备金率降1%，并额外对农信社、村镇银行、农发行定向降准，中金公司宏观组认为，继此次降准后，还有4次降准（每次0.5个百分点）。
而直接降准1个百分点，历史上只出现过一次，就是2008年12月。中金测算，此次降准投放流动性约1.4-1.5万亿元人民币。
报告认为，普降1个百分点释放流动性1.25万亿；额外对农信社、村镇银行降准释放约700亿；额外对农发行降准释放约100亿；额外部分国有银行和股份制银行降准（假定只考虑农行）释放约700亿。
中金认为，降准之下，各家银行普惠，且幅度相似。实际自由流通市值较小的股份制银行光大银行(601818.SS)(6818.HK)、华夏银行(600015.SS)、平安银行(000001.SZ)股价弹性更大。
报告维持银行盈利预测不变。目前 A/H 银行股交易于6.8-7.9倍市盈率，1.1-1.2倍市净率。（完）
(整理 赵红梅；审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。