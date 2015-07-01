中金所称QFII和RQFII利用期指做空A股的传言不实

路透上海7月1日 - 中国金融期货交易所周三中午发布官方微博称，昨日有市场传闻南方基金香港公司、高盛(GS.N)等外资机构做空A股市场。经排查，南方基金香港公司和高盛等QFII和RQFII机构并没有所谓的大幅做空行为。

其官方微博称，南方基金系的RQFII（人民币合格境外机构投资者）并没有在中金所开户交易，包括高盛在内的QFII（合格境外机构投资者）、RQFII在股指期货中只能做套保交易，这些机构近期在股指期货市场的套保交易符合规则。

中金所目前上市交易三类股指期货品种，能够参与中金所期指交易的共有38家QFII和25家RQFII，中金所已对这些机构的期、现货交易情况进行了核查。

中金所称，将继续加强市场监测监控，切实维护市场秩序，严密防范和严厉打击市场操纵行为。同时对严重扰乱市场秩序的市场传言和谣言，中金所将报请证监会查处。（完）

(发稿 林琦；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。