中国“十三五”为落实改革时间窗口 增长目标料降至6.5%--中金

路透北京10月21日 - 中国知名投行中金公司周三发布报告称，预计中国“十三五”增长目标下调至6.5%，以反映经济增长从高速转入中高速的内在要求。但2016~17年的年度目标料仍将设定在7%左右，短期宏观政策将做出更加积极而明确的调整，经济下行的压力会得到缓解，明年甚至可能低位企稳。

报告指出，“十三五”是落实改革的时间窗口，将涵盖财税、国企、金融等多项改革，同时适当调整货币政策框架，更多地通过公开市场操作管理流动性，影响经济活动。

中国共产党十八届五中全会定于10月26-29日召开，届时将研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。

以下为中金报告主要内容：

本月底召开的十八届五中全会将讨论关于制定“十三五”规划的建议报告，并将在明年3月召开的全国人大会议上公布规划内容。我们预期“十三五”规划将沿着实现可持续增长、落实改革、推动基建、加大民生、提升消费率和产业升级等几条主线推进。

“十三五”规划的核心是实现经济的可持续增长，政府对增长有底线要求。预计“十三五”增长目标下调至6.5%，以反映经济增长从高速转入中高速的内在要求。但考虑到翻番目标，需要提振信心和减轻后期增长压力，预计2016~17年的年度目标仍将设定在7%左右。为此，预计短期宏观政策将做出更加积极而明确的调整，提高私人部门信心，经济下行的压力会得到缓解，明年甚至可能低位企稳。

落实改革是提高全要素生产率和经济增长的主要手段。改革有一定的周期性和倒逼机制，“十三五”是落实改革的时间窗口。财税改革重在减税以及划分中央地方关系，增加地方财政自主权，去除盘活存量资金的体制障碍。国企改革侧重提高效率，减少垄断，建立具有竞争力的企业集团。金融改革提高资金配置效率，包括金融业市场化、金融与实体经济关系和风险管理三方面，同时适当调整货币政策框架，更多地通过公开市场操作管理流动性，影响经济活动。

基建投资将对经济增长发挥重要作用。新型城镇化特别是大城市的发展将成为经济增长的新动力，预计2014~2020年市民人口年均增长两千万，是此前十年年均增长的两倍，带来新型基建投资机会，包括交通网络建设、教育医疗等公共服务、能源供水以及通信娱乐服务设施，地下管廊有望得到大力发展。此外，在新的对外发展战略下，通过“一带一路”推动区域发展，“一带”强调西部的交通、能源、通信等基建，东部沿海是“一路”的主要参与者，加强上海、天津、福建等沿海港口建设。

大力度改善民生。通过人口、户籍改革促进人口的自由流动，预计到2020年实行以公民身份号码为唯一标识，依法记录、查询和评估人口相关信息制度。逐步建立全国统一的社保体系，不排除将养老保险上交中央政府统一管理的可能。民生工程的一个重点是加快农民市民化进程，还需要配合土地改革提高农民财产收入，解放农民。保障和改善民生还要解决好人民群众关心的就业、教育、医疗卫生、住房等问题。

提升消费率，促进宏观经济结构转型。预计2020年居民、政府消费率均比2014年提高3个百分点，分别达到40.7%和16.5%；消费年均增长率为10.5%，比总体经济名义增速高2个百分点以上，大消费行业的增速将超过非消费行业。另外，人均GDP在2020年接近1万美元，消费升级将带动医疗、教育、旅游以及高端消费的发展。

实现有质量的经济增长，促进产业升级，从“中国制造”走向“中国智造”。具体包括：发展绿色GDP，提高资源利用效率，加快发展节能环保产业；淘汰传统产业的过剩产能，改善传统行业的生存环境，降低银行体系的风险，并提高产业竞争力，制造业向高端发展；“十三五”规划强调创新体制，促进信息科技、新能源等新兴产业的发展。（完）