中国“十三五”为落实改革时间窗口 增长目标料降至6.5%--中金

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月21日 - 中国知名投行中金公司周三发布报告称，预计中国“十三五”增长目标下调至6.5%，以反映经济增长从高速转入中高速的内在要求。但2016~17年的年度目标料仍将设定在7%左右，短期宏观政策将做出更加积极而明确的调整，经济下行的压力会得到缓解，明年甚至可能低位企稳。
报告指出，“十三五”是落实改革的时间窗口，将涵盖财税、国企、金融等多项改革，同时适当调整货币政策框架，更多地通过公开市场操作管理流动性，影响经济活动。
中国共产党十八届五中全会定于10月26-29日召开，届时将研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。
以下为中金报告主要内容：
本月底召开的十八届五中全会将讨论关于制定“十三五”规划的建议报告，并将在明年3月召开的全国人大会议上公布规划内容。我们预期“十三五”规划将沿着实现可持续增长、落实改革、推动基建、加大民生、提升消费率和产业升级等几条主线推进。
“十三五”规划的核心是实现经济的可持续增长，政府对增长有底线要求。预计“十三五”增长目标下调至6.5%，以反映经济增长从高速转入中高速的内在要求。但考虑到翻番目标，需要提振信心和减轻后期增长压力，预计2016~17年的年度目标仍将设定在7%左右。为此，预计短期宏观政策将做出更加积极而明确的调整，提高私人部门信心，经济下行的压力会得到缓解，明年甚至可能低位企稳。
落实改革是提高全要素生产率和经济增长的主要手段。改革有一定的周期性和倒逼机制，“十三五”是落实改革的时间窗口。财税改革重在减税以及划分中央地方关系，增加地方财政自主权，去除盘活存量资金的体制障碍。国企改革侧重提高效率，减少垄断，建立具有竞争力的企业集团。金融改革提高资金配置效率，包括金融业市场化、金融与实体经济关系和风险管理三方面，同时适当调整货币政策框架，更多地通过公开市场操作管理流动性，影响经济活动。
基建投资将对经济增长发挥重要作用。新型城镇化特别是大城市的发展将成为经济增长的新动力，预计2014~2020年市民人口年均增长两千万，是此前十年年均增长的两倍，带来新型基建投资机会，包括交通网络建设、教育医疗等公共服务、能源供水以及通信娱乐服务设施，地下管廊有望得到大力发展。此外，在新的对外发展战略下，通过“一带一路”推动区域发展，“一带”强调西部的交通、能源、通信等基建，东部沿海是“一路”的主要参与者，加强上海、天津、福建等沿海港口建设。
大力度改善民生。通过人口、户籍改革促进人口的自由流动，预计到2020年实行以公民身份号码为唯一标识，依法记录、查询和评估人口相关信息制度。逐步建立全国统一的社保体系，不排除将养老保险上交中央政府统一管理的可能。民生工程的一个重点是加快农民市民化进程，还需要配合土地改革提高农民财产收入，解放农民。保障和改善民生还要解决好人民群众关心的就业、教育、医疗卫生、住房等问题。
提升消费率，促进宏观经济结构转型。预计2020年居民、政府消费率均比2014年提高3个百分点，分别达到40.7%和16.5%；消费年均增长率为10.5%，比总体经济名义增速高2个百分点以上，大消费行业的增速将超过非消费行业。另外，人均GDP在2020年接近1万美元，消费升级将带动医疗、教育、旅游以及高端消费的发展。
实现有质量的经济增长，促进产业升级，从“中国制造”走向“中国智造”。具体包括：发展绿色GDP，提高资源利用效率，加快发展节能环保产业；淘汰传统产业的过剩产能，改善传统行业的生存环境，降低银行体系的风险，并提高产业竞争力，制造业向高端发展；“十三五”规划强调创新体制，促进信息科技、新能源等新兴产业的发展。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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