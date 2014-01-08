中金：规范影子银行为中国货币政策放松提供空间

路透北京1月8日 -中国大型投行--中金公司最新报告称，规范影子银行的文件出台，意味着审慎监管加强，从而短期内减小了货币政策紧缩的压力，为货币政策放松提供了一定空间。

报告认为，在当前通胀不高、增长不强的情况下，货币政策不宜过紧。影子银行的扩张如果得到有效制约，则央行对货币和信贷的管理可以适当放松。过去半年多，央行利用提高银行间市场利率的价格调控手段来抑制影子银行的过度扩张。

“但是，审慎监管难以完全替代谨慎的货币政策，银行间市场利率下行的空间不大。”报告称。

多位消息人士此前透露，近日中国监管当局下发了关于加强影子银行监管有关问题的通知。该通知厘清了中国影子银行的概念，明确影子银行监管责任分工，以及如何完善监管制度。

报告认为，影子银行因所具有的金融创新的基因，是监管所无法消除的，因此金融机构的监管套利行为无法完全消除，未来可能还会产生新的规避监管的方法。在这种情况下，控制金融风险将成为货币政策的一个长期目标，货币政策在中长期仍难以大幅放松。

“在银行资产扩张放缓的同时，其利差可能因为规范影子银行而扩大。但由于银行资产规模扩张的速度同时放缓，银行的利润增速未必会因为利差扩大而上升。”报告称。

报告表示，规范影子银行，短期内的负面影响包括：社会融资的放缓以及非金融部门融资成本上升，将会对投资活动产生一定抑制作用，从而带来经济增速下行压力；对于影子银行的监管可能加大短期信用违约风险。

此外，由于经济中负债方违约风险加大，风险溢价可能因此而上升，并对风险资产价格造成压力。但从长期看，规范影子银行则有利于降低金融风险，改善经济结构，提高资源配置效率。

报告并认为，未来中国央行和银监会等具体监管机构还可能提高金融机构流动性管理要求。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。