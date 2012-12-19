中金：中国明年货币政策仍然是中性偏松

路透北京12月19日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，中央经济工作会议强调切实降低实体经济发展的融资成本，这意味着明年货币政策总体仍是中性偏松的，即债券供给增加的同时将保证市场利率水平不出现明显回升。

短期来看，流动性宽松和经济回暖使得债市收益率曲线陡峭化趋势较收益率更加确定，而长期互换利率向上动力会强于现券，因此买入现券支付互换固定利率的操作仍是当前最好操作策略。

**为何企业中长期贷款负增长？**

11月尽管社会融资总量增速仍保持在19%的年内高点，但从结构上看发生了一些显着的变化，表现为企业中长期贷款出现罕见负增长，同时债券净增量从下半年以来首次回落至2000亿元以下，且中长期品种的占比也有所下降。我们认为供给约束是主要的原因。

首先，由于银监会清查同业代付业务，这些表外资产重新入表后导致短期贷款大量增加，在年末贷款额度受限的情况下银行只有将表内中长期贷款压缩，再通过委托贷款和信托贷款的形式绕道为企业提供中长期资金，表现为委托贷款和信托贷款在社会融资总量中的占比大幅上升至近30%。

其次，地方政府的融资渠道开始受到一定的限制，如交易商协会收紧对城投类企业发行中票的审批。不过前期过高的融资量也有放大企业的实际投资需求之嫌，部分债券发行主要是为替换年内到期贷款而提前进行的融资，由于贷款到期后并未展期，因此出现了净减少。

值得注意的是，11月M1和企业存款增速都再次出现了回落，与社会融资余额增速之差继续扩大，说明企业的投资意愿和投资能力都没有显着提升，因此我们对明年投资回升的持续性仍然持怀疑态度。

**外汇占款减少和财政存款投放低于预期对年末资金面负面冲击不大**

近期公开市场持续净回笼，但资金面依旧宽松，意味着其它渠道对流动性起到了补充的作用。

令人诧异的是，11月财政存款增量低于去年同期，且外汇占款再次出现净减少，似乎并不支持上述的推断。

央行没有及时平盘抑制银行与企业的结汇交易，同时购汇需求有所上升，在一定程度上可以解释11月外汇占款的净减少。但是我们认为金融口径的外汇占款也可能低估了银行间流动性的改善。

首先，面对人民币潜在的升值压力，央行仍需要阶段性的对外汇市场进行干预，适度投放流动性，以保证人民币汇率的相对稳定，上周人民币汇率的涨停格局被打破显示央行口径下的外汇占款投放力度在加大。

其次，11月份尽管外币贷款增量有所下降，但外币存款也出现了净减少，外币存贷差反而是上升的，不排除部分外币存款选择在离岸市场结汇再通过贸易结算的方式回流至国内市场的可能，这样导致的人民币存款增加无法在外汇占款口径下反映出来。

12月除了央行加大外汇占款的投放外，财政存款也将出现季节性投放，即使考虑到今年12月的财政预算赤字低于08-11年，保守估计投放量也应达7000-8000亿元。

**降低社会融资成本意味着货币政策中性偏松**

短期来看，流动性宽松和经济回暖对债市构成了正反两方面的制衡，在这种情况下收益率曲线出现陡峭化的趋势较收益率本身的方向更加确定，而长期互换利率向上的动力会强于现券(现券更容易受益于资金面的宽松)，因此买入现券支付互换固定利率的操作仍是当前最好的操作策略。

上周美联储决定延长OT加大QE3的资产购买力度，美元指数尽管出现小幅下行，但依旧高于9月QE3推出时的水平，显示QE持续加码对提升市场的风险偏好有限。如果考虑美联储持有的联邦机构等其它债券的自然到期，资产规模的扩张速度并不显着。

中央经济工作会议提到适当扩大社会融资规模的同时，强调切实降低实体经济发展的融资成本，这意味着明年的货币政策总体仍是中性偏松的，即债券供给增加的同时将保证市场利率水平不出现明显回升。(完)

(发稿 钟华; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。