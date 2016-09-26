中金公司瞄准超高净值人群新推家族财富管理业务

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月26日 - 中国知名投行中金公司(3908.HK)周一宣布，近期公司新推出家族财富业务，瞄准超高净值人群提供财富管理和财富传承的一揽子服务。
据中金公司董事总经理、财富管理部负责人孙冬青介绍，中国已是全球第二大私人财富管理市场，未来还有很大发展空间，而且财富集中度亦较全球水平为高，因此发展家族财富管理业务的条件更好。中金公司过往九年的财富管理收入年均增速四成左右，未来估计仍可保持30-40%的增速。
中金公司2007年推出财富管理业务，是国内券商中最早一批。随着国内富人的财富不断积累，财富管理需求更加多元化，中金公司决定对客户群实行分级管理，对于可投资金融资产5,000万美元以上的超高净值人群推出专业全面的服务，业务起步门槛为1,000万美元。
“若要精准服务，就需要分级。”中金公司首席运营官楚钢指出，中金公司将把握当前中国财富配置的商机，不仅为中国企业的并购和融资提供服务，亦要为私人财富在国内国际的配置提供服务，将来还包括国际财富在中国配置的机会。
据中金公司中报，截止6月底，中金财富管理的客户数达28,009户，客户资产规模为4,184.2亿元人民币，每位客户资产规模约1,500万元。
据中金公司方面介绍，公司财富管理的客户群绝大多数为拥有100-1,000万美元可投资金融资产的客户。在约4,200亿元的客户资产管理规模中，超高净值客户约占一成。
目前中金公司的家族财富管理业务已组建起一支近10人的业务团队。中金家族财富管理业务负责人李强指出，未来公司将基于资产配置和财富管理的核心能力，发挥投行、产品和跨境服务优势，嫁接外部优势资源，为超高净值客户提供一揽子服务。
在国际知名的家族财富管理机构中，既有商业银行出身的瑞信(CSGN.S)、瑞士宝盛集团(BAER.S)等，亦有投行背景的高盛(GS.N)和摩根士丹利等(MS.N)。而中金公司追赶和学习的目标，自然是高盛和大摩。
中金公司周一午后报10.56港元，跌1.31%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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