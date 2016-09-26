中金公司瞄准超高净值人群新推家族财富管理业务

路透上海9月26日 - 中国知名投行中金公司(3908.HK)周一宣布，近期公司新推出家族财富业务，瞄准超高净值人群提供财富管理和财富传承的一揽子服务。

据中金公司董事总经理、财富管理部负责人孙冬青介绍，中国已是全球第二大私人财富管理市场，未来还有很大发展空间，而且财富集中度亦较全球水平为高，因此发展家族财富管理业务的条件更好。中金公司过往九年的财富管理收入年均增速四成左右，未来估计仍可保持30-40%的增速。

中金公司2007年推出财富管理业务，是国内券商中最早一批。随着国内富人的财富不断积累，财富管理需求更加多元化，中金公司决定对客户群实行分级管理，对于可投资金融资产5,000万美元以上的超高净值人群推出专业全面的服务，业务起步门槛为1,000万美元。

“若要精准服务，就需要分级。”中金公司首席运营官楚钢指出，中金公司将把握当前中国财富配置的商机，不仅为中国企业的并购和融资提供服务，亦要为私人财富在国内国际的配置提供服务，将来还包括国际财富在中国配置的机会。

据中金公司中报，截止6月底，中金财富管理的客户数达28,009户，客户资产规模为4,184.2亿元人民币，每位客户资产规模约1,500万元。

据中金公司方面介绍，公司财富管理的客户群绝大多数为拥有100-1,000万美元可投资金融资产的客户。在约4,200亿元的客户资产管理规模中，超高净值客户约占一成。

目前中金公司的家族财富管理业务已组建起一支近10人的业务团队。中金家族财富管理业务负责人李强指出，未来公司将基于资产配置和财富管理的核心能力，发挥投行、产品和跨境服务优势，嫁接外部优势资源，为超高净值客户提供一揽子服务。

在国际知名的家族财富管理机构中，既有商业银行出身的瑞信(CSGN.S)、瑞士宝盛集团(BAER.S)等，亦有投行背景的高盛(GS.N)和摩根士丹利等(MS.N)。而中金公司追赶和学习的目标，自然是高盛和大摩。

中金公司周一午后报10.56港元，跌1.31%。（完）