中金指海外基金唱空银行业报告存偏差 人民币基本面不支持大幅贬值

2016年1月21日在北京拍到的人民币和美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透北京2月25日 - 针对不少海外投资者担心中国信贷泡沫即将破灭、人民币将大幅贬值甚至近期将出现银行挤兑等看法，中金公司最新报告指出，中国银行业的资产质量问题仍然处于可控范围内（前提是决策无重大失误），而且人民币的基本面并不支持其大幅贬值。

中金的专题报告称，尤其最典型的是来自Hayman Capital的Kyle Bass的文章，其认为未来18个月人民币将贬值30%以上，中金反驳该作者报告中对中国经济现状一些事实存在偏差和忽略。

其中主要有三点不准确之处，中国现今的发展阶段与1990年时的日本不能同日而语；贷款占GDP的比例并不能作为衡量中国总杠杆率的全面指标；中国的外汇储备数据中没有包括中投公司、政策性银行、以及向国际金融机构的注资等资产。

中金公司分析员易峘、梁红撰写的报告指出，Bass先生的分析中可能忽略了六大方面：

中国目前的人均GDP仅相当于1990年日本的1/4，需求和生产力的增长仍然有巨大的空间。

考虑到中国极高的储蓄率，以及并不发达的债券市场，中国整体的金融杠杆率仍处于合理的范围内。

中国银行业的资产质量问题可能并不比1998~2002年时更为严重。相比当年，银行已变得更加商业化、私人部门的投资比率大幅增加，而且公共部门也拥有更加丰厚的资源。

中国的外汇储备占据全球外汇储备的1/3（而且中国政府持有的许多外汇资产并未计算在内，加上这部分的总外汇资产大致相当于现有全球官方外汇储备的40%），足以达到任何宏观审慎标准。

中国的贸易顺差率及中国出口占全球贸易份额仍在不断增加，表明人民币依然具有竞争力。

考虑到中国庞大的净储蓄规模，且目前较低甚至为负的全球利率环境，人民币贬值的空间有限。

“虽然我们并不认同 Bass 先生对于中国即将面临严重的债务通缩、及大幅货币贬值的观点，但我们也认为，当下中国经济的确面临严峻的挑战。”中金报告称。

易峘和梁红认为，中国经济完成再平衡并走上再次较快增长轨道的关键在于政府在市场化改革上的决心和执行力，而此时后者可能更为重要。对于中国经济中期判断的关键在于改革的进程，尤其是在国企改革及土地和户籍制度改革两方面。（完）