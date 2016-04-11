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中国财经 | 2016年 4月 12日 星期二 07:23 BJT

中金称部份高管以个人资金筹集8亿港元 在二级市场购买公司股份

路透香港4月11日 - 中国国际金融股份有限公司(3908.HK)周一称，公司符合一定条件的部份董事、高管及其他员工，以个人自有资金筹集共8亿港元，在二级市场购买公司的H股股份。

中金的声明称，上述购买股份不构成任何股权激励计划，并将符合相关法律、法规和香港联交所证券上市规则。

＂自发购股的行为显示了本公司董事、高级管理人员及员工对本公司的信心，有益于本公司建立具有责任感和主人翁意识的企业文化。＂中金称。

但声明未有透露上述人士何时在二级市场购买股份。

中金今天收报11.24港元，其股份去年11月在港上市，招股价为10.28港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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