中金称部份高管以个人资金筹集8亿港元 在二级市场购买公司股份

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透香港4月11日 - 中国国际金融股份有限公司(3908.HK)周一称，公司符合一定条件的部份董事、高管及其他员工，以个人自有资金筹集共8亿港元，在二级市场购买公司的H股股份。
中金的声明称，上述购买股份不构成任何股权激励计划，并将符合相关法律、法规和香港联交所证券上市规则。
＂自发购股的行为显示了本公司董事、高级管理人员及员工对本公司的信心，有益于本公司建立具有责任感和主人翁意识的企业文化。＂中金称。
但声明未有透露上述人士何时在二级市场购买股份。
中金今天收报11.24港元，其股份去年11月在港上市，招股价为10.28港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。