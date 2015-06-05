中国利率市场化后短期shibor有望成为新的利率锚--中金

路透上海6月5日 - 中国大型投行--中金公司最新报告称，大额存单业务让部分资金提前实现市场化定价，合法合规地避开存款利率上限管制。由于中国货币市场工具供给不足，大额存单在银行间市场增长空间很大。利率市场化之后，短期（隔夜）Shibor可以在未来充当央行的政策利率，成为新的利率锚。

中国央行周二发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资人则不低于1,000万元。

以下是中金报告节选：

我们认为，大额存单市场的潜力可以超出人们的预料；而且从理论上讲，如果将存单的投资起点下调至零，银行通过自有渠道发行的存单完全可以取代传统定存。美国大额存单于上世纪60年代出现正是监管套利的结果。绕过“Q条例”的利率管制，它满足了投资人对收益性和流动性的要求，所以一经出现就获得了迅猛发展。

大额存单在中国的先期发展也表明，一旦找到避开管制的突破口，市场的力量就不容小视。类似地，理财产品也经历了一个冲破管制后迅速发展的过程。虽然目前来看，宏观经济处于下行通道、银行体系内资金充裕，大额存单对理财产品的替代可能多过对传统定存的替代。

但是，理顺激励机制，当未来金融条件发生变化时，大额存单的潜力就会释放出来。同样，如前所述，由于中国货币市场工具供给不足，大额存单在银行间市场也有足够的增长空间。总而言之，如果大额存单能像在美国占到商业银行储蓄总规模的16%，这将对应约20万亿元的体量。

利率市场化后，中国利率向何处去？

大额存单的推出对银行资金成本的影响不大。在央行一系列宽松措施之后，短端利率目前处于低位，实际存款利率也普遍没有上浮到顶，这些显示银行体系内资金面基本宽裕。大额存单利率会反映这一供需情况，不会对传统定存形成显着溢价。同时，大额存单也可部分替代理财产品，在短期内不会推高总体资金价格。作为银行主动的负债管理工具，大额存单为银行提供了根据经营需要进行差别化定价的灵活性。

市场化改革后，利率的形成仍将由货币政策和市场力量共同决定。取消存款利率上限后，中国利率将向何处去？有人认为，失去了管制利率这个锚，利率将完全交给市场决定。

我们认为，这一表述是不全面的：货币政策仍需为金融体系提供一个利率锚、即政策利率，而市场力量则围绕政策利率决定风险溢价和期限溢价，从而形成完整的利率体系。利率市场化前后的本质区别在于央行从过去通过行政命令直接设定政策利率（如存款基准利率）转向通过市场化的操作改变自身资产负债表的规模与结构来实现对政策利率的调整。

我们认为，短期（隔夜）Shibor利率可以在未来充当央行的政策利率，成为新的利率锚。由于大额存单浮动利率将在Shibor利率的基础上形成，我们认为Shibor作为基准利率的功能将进一步增强。同时，大额存单的发展有助于货币市场利率曲线、特别是Shibor利率曲线的完善，促进货币政策的有效传导。

那么，未来政策利率的走向如何？一个简单的回答是，央行想要它去哪，它就去哪。央行作为高能货币的垄断供给者可以通过市场操作有效地决定政策利率的走向（除非达到利率零界）。银行利率、包括大额存单利率则对此作出反应，进而影响信贷投放和经济活动。换句话说，货币政策不会因大额存单发展以及利率市场化而受制约，只要传导机制顺畅，仍可根据政策目标对经济实现有效的逆周期管理。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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