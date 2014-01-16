中金：做空铁矿石正当其时 因其基本面将继续宽松

《信报》：暴力待客冰山一角 垄断遗害值得深思
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路透北京1月16日 -中国大型投行--中金公司报告称，铁矿石价格并未如期在2013年四季度下跌，主要源于供给端发货延迟，预计铁矿石基本面将继续向宽松方向转移，做空铁矿石正当时。
中金最新报告指出，去年四季度铁矿石价格高于预期，坚挺在每吨130美元上方，主要源于澳洲飓风力拓发货推迟，及相对稳定的需求。而进入2014年，铁矿石的供给端将继续改善，但需求将会边际上继续恶化。
“而基于铁矿石的基本面在一季度仍在向更宽松的方向转移，我们仍然维持一季度118美元/吨，14年105美元/吨的铁矿石价格预测。”报告称。
报告认为，中国钢厂吨钢冶炼利润是决定钢厂产量边际变化的重要观测指标，这一数字由于成品降价和成本的坚挺已经跌至-300元人民币/吨附近，而在去年四季度策略中，成本模型测算在该区间附近钢厂将会进行减产，从而导致铁矿石需求边际恶化。
在供给端，进入2014年，全球铁矿石供给继续改善，其中力拓(RIO.L)受益于Phibara地区的达产，在一季度将约有900万吨的增产，而其中1月的发货量由于天气一部分移至1月末、2月期间，所以一季度的供应将会强于季节性。
此外，钢厂继续再库存程度有限。由于疲软的钢价和需求，回笼资金难度大及目前民间高企的资金成本，将进一步束缚再库存力度。根据数据，目前民营钢厂的进口铁矿石库存周转天数约为39天，而过去三年同期历史均值仅37天。
报告并提到，铁矿石港口库存仍然不低，相比于去年同期库存水平高15%左右，而在过去的一个月间该库存一直处于上升。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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