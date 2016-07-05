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中国财经 | 2016年 7月 5日 星期二 10:20 BJT

中金确认与中投证券探讨战略合作及业务机会 惟非常初步

路透香港7月5日 - 知名投行中国国际金融股份有限公司(3908.HK)称，该公司与中投证券就战略合作及业务机会进行探讨，惟目前处于非常初步阶段。

中金公司周一晚间在联交所的声明并称，两间公司并未达成任何意向或订立任何具约束力的协议。

“此外，致力于不断优化业务结构，本公司将继续积极发掘合作机会，并与业内优质企业进行广泛商讨。”公司指出。

此前彭博报导，中金与中投证券就可能的并购事宜正在商谈。

中金周一收报11.96港元，过去一个月累计跌逾2%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校)

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