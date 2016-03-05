中国普降今年各经济目标 财政刺激力度未明显超去年--中金

路透北京3月5日 - 中国今年政府工作报告将经济增长目标定在6.5-7%区间，财政赤字为2.18万亿元人民币，赤字率3%。投行中金公司认为，今年经济各项目标普遍下调，而结合名义赤字和专项金融债的情况来看，今年财政刺激力度没有明显超过去年。而M2增速目标较重新提高到13%，并不一定意味着鼓励货币更快的增长。

以下为中金公司报告摘要：

两会召开，政府工作报告提出的各项经济目标受到市场关注。财政部今日发布的预算草案报告提到，2016年计划全国财政赤字2.18万亿元人民币，赤字率3%，比去年16200亿赤字和赤字率2.3%有所提高。对应来看，国债增量今年为14000亿，比去年11200亿提高2800亿。一般地方政府债增量7800亿，比去年5000亿增加2800亿。此外，专项地方政府债增量4000亿，比去年1000亿增加3000亿。一般和专项地方政府债合计，比去年增加5800亿。

**财政刺激力度未明显超去年**

总体来看，今年政府赤字并没有超预期，此前市场预期赤字率可能会超过3%。去年名义财政赤字16200亿，实际财政赤字23551，名义赤字率2.3%，实际赤字率达到3.5%。如果将今年名义赤字率3%和去年的实际赤字率3.5%相比，财政力度是有所减弱的。去年实际财政赤字升高是在下半年经济下行压力较大的环境中，政府盘活了部分存量资金，包括存量的财政存款和存量的机关团体存款（体现为财政存款和机关团体存款增去年下半年大幅放缓）。今年是否还能这么大力度盘活存量有待观察，因此整体财政刺激力度不一定超过去年。

由于名义赤字比去年有所增加，对应国债和地方政府债发行都会比去年多，国债和地方政府债合计多8600亿（2800+5800），但此前市场已经对提高赤字有所预期，目前供给压力并没有超市场预期。此外，在国债当中，还会分为对机构发行的记账式国债和对居民发行的储蓄国债，2800亿的增量是在这两类中摊分，记账式国债的增量可能比去年多1000-2000亿（去年记账式国债增量约9500亿），增量不算大。而今年所有债券中，供给压力相对较大的仍是地方政府债。置换类地方政府债加上赤字类的发行量估计超过6万亿。这部分则仍需要各方配合来消化。

尽管名义赤字率没有超预期，但市场关注的是其他刺激措施下的隐性赤字。比如专项金融债。去年下半年开始启动专项金融债项目稳增长，去年下半年共发行7000-8000亿。今年专项金融债可能每个季度发行4000亿，总量有可能达到16000亿，比去年多，但从季度的发行力度来看也没有超过去年。结合名义赤字和专项金融债的情况来看，今年财政刺激力度没有明显超过去年。

**今年经济各项目标普遍下调**

从政府工作报告来看，对今年经济的各项目标普遍有所下调。今年经济增长目标为6.5%-7%，增长目标采取更加灵活的区间形式，增长目标低于去年的7%。政府工作报告提到，今年社会消费品零售总额预期增长11%左右，全社会固定资产投资预期增长10.5%左右，也低于去年13%和15%的目标。从具体的投资计划来看，政府工作报告指出，今年完成铁路投资8000亿元以上，公路投资1.65万亿。铁路总公司数据显示2015年铁路投资8238亿元，交通运输部数据显示2015年前11月公路建设投资1.5万亿，累计同比增长6.5%左右，估计2015年公路投资1.65万亿左右。这意味着铁路和公路投资目标基本与去年持平，并没有多少增长空间。此前，国家电网公布2016年电网建设计划投资为4390亿元，2015年电网建设实际投资4202亿元，电网投资计划增长4.5%左右，投资增长相对有限。

此外，还值得关注的是，今年首次明确社会融资余额增长目标为13%，与M2的目标一致。而M2增速目标较去年的12%重新提高到13%。但这并不一定意味着鼓励货币更快的增长。一方面去年证金等因素推动M2升高。另外表外转表内，外币转本币等趋势性因素也使得在融资需求没有增加的情况下，部分社融转化为M2。另外置换类地方政府债的发行也某种程度上会推高M2。考虑表外转表内，外币转本币和置换类地方债发行等因素，即使今年M2还是增长13%，也不意味着通胀压力将上升，更多的是一个融资结构的变化。

受1月份天量信贷投放影响，此前市场对今年政府大力通过基建稳增长有较强的预期，表现在近期工业相关的大宗商品价格暴涨。但从政府工作报告和中微观的行业和企业调研来看，尚未看到基建力度很强的迹象。此前市场过强的预期可能会重新修正，大宗商品价格有可能阶段性回落，而债券市场表现被这种强烈基建预期和通胀预期升温所压制的情况也会有所缓解，收益率可能会重新有所回落。