明年人民币汇率将保持稳定 即期汇率小升至6.20--中金

路透北京12月29日 - 近两个月来，中国人民币即期汇率显着走弱，但反映政策导向的中间价稳中有升。国内知名投行--中金发布报告称，本轮人民币对美元即期汇率贬值，但中间价还在升值，反映央行希望稳定人民币汇率的政策意图，预计明年人民币汇率将保持稳定。

中金并预计今年底人民币对美元中间价6.13，即期汇率6.22；2015年人民币对美元中间价为6.11，即期汇率小幅升值至6.20。中国人民币兑美元中间价周一报6.1205元，即期汇率则开盘报6.2148元。

以下为中金报告要点摘录：

11月以来，人民币对美元在岸即期汇率贬值1.6%，香港离岸人民币对美元贬值1.4%。但同期人民币对美元中间价升值0.4%，在岸即期汇率较中间价折价1.5%。未来人民币汇率如何变化，主要取决于人民币到底应不应该贬值？是否会贬值？

从国际收支的角度看，预计明年经常账户顺差/GDP上升幅度较大，资本账户仍将保持顺差，人民币仍有升值空间。今年前三季度，经常账户顺差为1,527亿美元，与GDP之比为2.2%，较2013年的1.9%上升。向前看，随着大宗商品价格下跌效果充分显现，经常账户顺差与GDP之比将继续回升，预计从今年的2.2%上升到明年的3%。从资本账户来看，今年前三季度中国仍是较高顺差，达687亿美元，其中3季度逆差为90亿美元，比2季度的162亿美元逆差已经大幅下降。2、3季度资本项目逆差主要出现在其他项下的短期借款项目，不排除与短期热钱流动有关。预计随着中国经济总体风险下降，明年资本账户仍将保持一定顺差。国际收支双顺差不支持人民币对美元汇率走弱。

在逆周期的政策调节工具中，应首选有助于扩大内需的降息、降准，而不是补贴外需的汇率贬值。在当前降息和贬值两大政策权衡取舍中，要考虑到中国这样一个发展中国家当前面临的形势：经常账户依然是顺差，同时内需疲弱，通缩风险高于通胀风险。这样的形势决定了政策制定者应该采取降低利率以刺激内需的方式，即将国内储蓄转化为对内投资或消费，而不是通过汇率贬值，进一步增加中国的储蓄出口。

首先，中国作为世界第一大出口国，在当前全球主要经济体总需求偏弱的格局下，中国出口份额在全球占比仍不断攀升，此时再用“以邻为壑”的经济政策，即通过人为压低汇率的方式，进一步提升出口以支撑本国经济，将会加大国际贸易摩擦的压力。

其次，其它国家可能进行竞争性贬值，人民币有效贬值将非常有限。

再次，当前美元强势超预期导致新兴市场资本流出，如果人民币汇率持续贬值，可能触发资本流出，不利于国内金融体系的稳定。近两月美元指数大涨3.5%，对人民币即期汇率形成贬值压力。

最后，在中国努力推进人民币国际化的进程中，也需要人民币币值稳定的配合，如果汇率大幅贬值有损持币者信心。明年人民币能否进入IMF特别提款权（SDR）货币篮子也值得关注。

人民币会否贬值？我们认为明年人民币汇率将保持稳定。本轮人民币对美元即期汇率贬值，但中间价还在升值，反映央行希望稳定人民币汇率的政策意图，这与今年上半年央行下调人民币对美元中间价，进而引导即期汇率贬值的操作不同。预计今年底人民币对美元中间价6.13，即期汇率6.22；2015年人民币对美元中间价为6.11，即期汇率小幅升值至6.20。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。