中金称“汇率操纵”风险降低 人民币汇率易稳难贬

路透北京2月24日 - 中国大型投行--中金公司周五发布研报称，中国不满足美国现有的“汇率操纵”技术标准；美国政府可以更改技术标准，但将中国正式列为“汇率操纵国”的概率正在降低——更可能继续留在观察国名单上。同时，美国不会停止向中国施压，人民币贬值空间显著收缩。

以下是中金公司宏观团队最新研报《“汇率操纵”风险降低，人民币汇率易稳难贬》全文：

2月24日，美国财长努钦接受CNBC采访时表示，财政部将遵循正常程序对美国主要贸易伙伴的汇率政策进行评估，在走程序之前不会做出判断。同日，美国总统特朗普接受路透社采访时声称，中国是“货币操纵的大冠军”，而他对中国“操纵汇率”的认定没有退缩。美国财政部将于4月15日前后发布特朗普执政以来的第一份半年度汇率评估报告。

中国不满足现有的“汇率操纵”技术标准。从去年开始，美国财政部开始采用正式的量化指标来判断贸易伙伴是否操纵汇率：1）巨额对美贸易顺差（超过200亿美元）；2）大规模经常帐户盈余（超过GDP的3%）；3）持续、单向的外汇干预（净买入外汇超过GDP的2%）。

2016年中国对美贸易顺差小幅收缩至3,470亿美元（2015年为3,672亿美元），但依然远超第一个标准；中国经常帐户盈余占GDP比重下降至1.9%（2015年为3.0%），外汇市场干预为净卖出外汇以防止人民币快速贬值，均不满足第二和第三个标准。简单地说，中国满足一条“汇率操纵”标准，而日本、韩国、德国、瑞士等在上轮评估都满足两条标准。

美国政府可以更改技术标准，但将中国正式列为“汇率操纵国”的概率正在降低——更可能继续留在观察国名单上。目前“汇率操纵国”评估的法律依据是《2015年贸易便捷与贸易促进法》，但在执行层面上，财政部对技术标准、界定阀值等拥有裁量权，总统也可以指示财政部进行相应的调整。

特朗普就任后未正式宣布中国为“汇率操纵国”，也展现了与中国沟通协调的姿态。毕竟，将中国单列为“汇率操纵国”等于推翻既定的评估框架以及通过双边互动解决汇率争端的长期传统，可能还会招致中国的贸易报复。现在财长努钦对技术评估的强调显示，中国被正式列为“汇率操纵国”的风险有所降低。

同时，美国不会停止向中国施压，人民币贬值空间显著收缩。我们在2016年12月20日发布的专题报告《“汇率操纵”的历史和中国面临的挑战》中梳理了历史上被指“汇率操纵”经济体的应对措施，它们通常都会采取行动让本币升值或缩减对美顺差。1994年美国加入WTO，同意通过WTO机制解决贸易争端，之后再没认定一个“汇率操纵国”。

但是，美国从未停止对中国汇率政策发表意见，尤其在中美贸易不平衡加剧期间。例如，在奥巴马任内（特别在第一任），从他本人到财长盖特纳都曾激烈地批评过中国“操纵汇率”；面对国会要求向中国施压的声音，财政部半年度汇率报告一度延迟发布（2010年4月，2012年4月和10月）。中国也回应了美国的关切，在2005年改变了盯住美元的汇率制度，开启了人民币漫长的渐进升值之路，在2006年建立了中美战略经济对话等双边机制来处理包括汇率在内的系列争端。

无论如何，中美贸易不平衡是美国新政府的重要关注点，中美有必要进行汇率协调，没有太大空间放任人民币贬值；而且中国政府也乐见人民币保持相对稳定。随着中美互动加强，市场预期也会朝这个方向调整。这些因素有助于缓解人民币贬值压力，而外部压力的增加更加突显了中国推进结构性改革和注重改善内需的重要性。（完）