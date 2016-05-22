独家：中投公司所属团队结束收购百胜中国股权的谈判--消息

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透5月20日 - 据多位知情消息人士透露，一支包含主权财富基金中投公司(CIC)及美国收购巨擘KKR(KKR.N)的企业团队，已经结束有关收购百胜集团(YUM.N)中国部门股权的讨论。
在维权股东施压下，百胜集团计划年底前将旗下7,205家中国餐厅业务分拆。
消息人士周五表示，主要争执不下的议题之一在于，中投公司所属的团队希望取得百胜中国的多数控制权，但由于这将对出售所得带来不利的赋税负担，百胜不予考虑。
消息人士并称，在中国经济降温之际，要在一项资本密集事业达到理想的投资回报，中投公司所属的团队对此亦有诸多疑虑。
“公司董事会全心致力于股东价值最大化，我们在年底前将中国事业分拆，以及同时向股东归还相当资本方面，已有很大进展，”百胜一发言人称。
“我们的中国事业是一个巨大、独特及富有价值的资产...我们有信心，作为一个资本充足及独立的上市公司，它的持续成长将大有可为，”该发言人称。
KKR拒绝评论，中投公司并未回覆置评要求。
百胜周五公布一项42亿美元股票回购计划，宣布季度派息为每股0.46美元。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。