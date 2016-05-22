独家：中投公司所属团队结束收购百胜中国股权的谈判--消息

路透5月20日 - 据多位知情消息人士透露，一支包含主权财富基金中投公司(CIC)及美国收购巨擘KKR(KKR.N)的企业团队，已经结束有关收购百胜集团(YUM.N)中国部门股权的讨论。

在维权股东施压下，百胜集团计划年底前将旗下7,205家中国餐厅业务分拆。

消息人士周五表示，主要争执不下的议题之一在于，中投公司所属的团队希望取得百胜中国的多数控制权，但由于这将对出售所得带来不利的赋税负担，百胜不予考虑。

消息人士并称，在中国经济降温之际，要在一项资本密集事业达到理想的投资回报，中投公司所属的团队对此亦有诸多疑虑。

“公司董事会全心致力于股东价值最大化，我们在年底前将中国事业分拆，以及同时向股东归还相当资本方面，已有很大进展，”百胜一发言人称。

“我们的中国事业是一个巨大、独特及富有价值的资产...我们有信心，作为一个资本充足及独立的上市公司，它的持续成长将大有可为，”该发言人称。

KKR拒绝评论，中投公司并未回覆置评要求。

百胜周五公布一项42亿美元股票回购计划，宣布季度派息为每股0.46美元。(完)