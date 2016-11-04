中金公司正与中投证券就合并进行深入磋商--消息

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港11月4日 - 两名熟悉情况的消息人士周五表示，中国知名投行--中国国际金融股份有限公司(3908.HK)与中投证券正就两者进行合并进行深入磋商。
中金公司在港上市的股份开市前宣布暂停买卖，以待刊发非常重大收购事项之公告。
另据内地21世纪经济报导周四报导，中金和中投的合并已获＂高层领导＂批准。
以深圳为基地的中投证券由中国主权基金--中投旗下中央汇金全资持有。
中金公司拒绝进一步评论其在港交所发出的声明内容，暂时未能接触到中投证券作出回应。两名消息人士不愿公开披露身份，因有关讨论属保密。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。