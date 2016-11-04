中金公司正与中投证券就合并进行深入磋商--消息

路透香港11月4日 - 两名熟悉情况的消息人士周五表示，中国知名投行--中国国际金融股份有限公司(3908.HK)与中投证券正就两者进行合并进行深入磋商。

中金公司在港上市的股份开市前宣布暂停买卖，以待刊发非常重大收购事项之公告。

另据内地21世纪经济报导周四报导，中金和中投的合并已获＂高层领导＂批准。

以深圳为基地的中投证券由中国主权基金--中投旗下中央汇金全资持有。

中金公司拒绝进一步评论其在港交所发出的声明内容，暂时未能接触到中投证券作出回应。两名消息人士不愿公开披露身份，因有关讨论属保密。（完）