二季度中国外贸可能放缓 CPI下行提供债券买点--中金固收

香港《经济日报》：特朗普挑拨欧盟 世界秩序乱了？
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战线，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路线，冲击二战后世界秩序。
路透北京3月8日 - 针对中国周二发布的贸易数据，中金公司固收团队陈健恒和范阳阳撰写的报告称，数据显示外需偏弱，内需提振有限。展望二季度，全球经济基本面难以明显改善，外贸继续放缓可能性大。
在外需继续萎缩背景下，考虑基建反弹空间有限，房地产继续弱势，需求低迷仍是主基调。预计二季度CPI在农产品拖累下将逐步下行，3月份是债券较好的买点。
以下为点评报告全文：
2月出口同比下降25.4%，进口同比下降13.8%，外贸数据总体弱于预期；前2月出口同比下降17.8%，进口同比下降16.7%，外贸出现大幅萎缩。我们认为外贸放缓的根源仍在于全球经济整体放缓，除美国复苏相对稳健外，全球主要发达和新兴经济体经济增长疲软，全球经济基本面下行下全球贸易规模持续萎缩，中国外贸也难以独善其身。
前期人民币对美元贬值并未对出口形成提振，一方面是因为人民币实际有效汇率贬值不大，另一方面是因为汇率相对需求仍是次要因素。展望二季度，全球经济基本面难以明显改善，外贸继续放缓可能性大。在外需继续萎缩背景下，考虑基建反弹空间有限，房地产继续弱势，需求低迷仍是主基调。预计二季度CPI在农产品拖累下将逐步下行，3月份是债券较好的买点。
从分项具体看： 1、分贸易方式方面。一般贸易出口从1月的-7.5%降至-28.5%，1-2月累计同比从去年12月的1.4%降至-17.3%，当前全球经济基本面继续疲软，新出口订单处于低位，一般贸易出口需求继续不足；一般贸易进口从1月的-21.6%升至-12.9%，1-2月累计同比从去年12月的-7.4%降至-18.1%，由于房地产市场继续面临高库存压力，房地产投资难以显着增长，一般贸易进口需求继续受制；进料加工贸易出口从1月的-18.9%降至-22.9%，进料加工贸易进口从1月的-20.5%降至-21.1%，全球贸易仍在萎缩，国内加工贸易收到较大拖累。 2、分国别贸易方面。1-2月对美国出口同比下降15.7%，对欧盟出口同比下降15.4%，对日本出口同比下降12.2%，对发达国家出口降幅小于发展中国家，反映新兴经济体分化影响，对香港出口同比下降13.1%，转口贸易继续疲软。1-2月从美国进口同比下降20.6%，从欧盟进口同比下降12.2%，从日本进口同比下降11.4%，从发达国家进口也小于发展中国家，反映国内商品进口放缓，尤其是前期商品价格下跌对进口影响。 3、分商品出口方面。2月出口钢材811万吨，较1月的974万吨有所回落，考虑春节因素仍处相对高位，不过往前看出口钢材面临更多贸易摩擦，加上国内钢材价格上涨，企业出口意愿下降，钢材出口或将逐步放缓；2月出口未锻造铝及铝材28万吨，较1月的38万吨显着回落，国内电解铝企业联合减产带来产量下降，而国内铝价上涨更削弱企业出口意愿；2月出口成品油299万吨，较1月的301万吨基本持平，考虑今年成品油出口配额增加，而地炼开工率仍不高，未来成品油出口可能仍将上升。 4、分商品进口方面。2月进口铁矿石7361万吨，较1月的8219万吨显着回落，收春节和临时性因素影响，铁矿石进口量有所回落，不过随着澳洲巴西发货量逐步恢复，未来铁矿石进口有望回升；2月进口原油3180万吨，较1月的2669万吨有所回升，当前主营炼厂开工率在80%附近，加上商业库存不高，原有进口需求尚可；2月进口精炼铜及铜材42万吨，较1月小幅回落，不过仍处于相对高位，前期高沪伦比高溢价导致进口需求较大，随着船期陆续到港，进口铜或将处于高位；2月进口铜矿146万吨，较1月的117万吨显着增加，由于全球铜矿供给仍然过剩，炼厂冶炼利润仍较丰厚，铜矿进口需求处于相对高位。（完）
(整理 沈燕; 审校 黄凯)
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