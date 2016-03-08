二季度中国外贸可能放缓 CPI下行提供债券买点--中金固收

从分项具体看： 1、分贸易方式方面。一般贸易出口从1月的-7.5%降至-28.5%，1-2月累计同比从去年12月的1.4%降至-17.3%，当前全球经济基本面继续疲软，新出口订单处于低位，一般贸易出口需求继续不足；一般贸易进口从1月的-21.6%升至-12.9%，1-2月累计同比从去年12月的-7.4%降至-18.1%，由于房地产市场继续面临高库存压力，房地产投资难以显着增长，一般贸易进口需求继续受制；进料加工贸易出口从1月的-18.9%降至-22.9%，进料加工贸易进口从1月的-20.5%降至-21.1%，全球贸易仍在萎缩，国内加工贸易收到较大拖累。 2、分国别贸易方面。1-2月对美国出口同比下降15.7%，对欧盟出口同比下降15.4%，对日本出口同比下降12.2%，对发达国家出口降幅小于发展中国家，反映新兴经济体分化影响，对香港出口同比下降13.1%，转口贸易继续疲软。1-2月从美国进口同比下降20.6%，从欧盟进口同比下降12.2%，从日本进口同比下降11.4%，从发达国家进口也小于发展中国家，反映国内商品进口放缓，尤其是前期商品价格下跌对进口影响。 3、分商品出口方面。2月出口钢材811万吨，较1月的974万吨有所回落，考虑春节因素仍处相对高位，不过往前看出口钢材面临更多贸易摩擦，加上国内钢材价格上涨，企业出口意愿下降，钢材出口或将逐步放缓；2月出口未锻造铝及铝材28万吨，较1月的38万吨显着回落，国内电解铝企业联合减产带来产量下降，而国内铝价上涨更削弱企业出口意愿；2月出口成品油299万吨，较1月的301万吨基本持平，考虑今年成品油出口配额增加，而地炼开工率仍不高，未来成品油出口可能仍将上升。 4、分商品进口方面。2月进口铁矿石7361万吨，较1月的8219万吨显着回落，收春节和临时性因素影响，铁矿石进口量有所回落，不过随着澳洲巴西发货量逐步恢复，未来铁矿石进口有望回升；2月进口原油3180万吨，较1月的2669万吨有所回升，当前主营炼厂开工率在80%附近，加上商业库存不高，原有进口需求尚可；2月进口精炼铜及铜材42万吨，较1月小幅回落，不过仍处于相对高位，前期高沪伦比高溢价导致进口需求较大，随着船期陆续到港，进口铜或将处于高位；2月进口铜矿146万吨，较1月的117万吨显着增加，由于全球铜矿供给仍然过剩，炼厂冶炼利润仍较丰厚，铜矿进口需求处于相对高位。（完）