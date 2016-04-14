中国保险集团并表监管统计制度发布 重点关注风险传染

路透北京4月14日 - 中国保监会印发《保险集团并表监管统计制度》，力图在反映保险集团公司总体风险状况的基础上，重点关注风险传染、风险集中度以及集团内部交易等金融集团特有风险，进一步加强了保险集团并表监管的力度。

保监会网站发布的新闻稿称，制度的统计内容包括两方面：一是财务信息，要求保险集团公司定期上报全口径的资产负债表和利润表，合并范围按照现行《企业会计准则》以控制为基础确定，包括总公司、全部子公司及结构化主体等。

二是风险信息，具体包括保险集团并表风险监测表、业务分部情况表、重大内部交易统计表、主要交易对手方及风险敞口统计表、并表监管成员公司信息表以及集团股权树形结构图等。通过上述七表一图，主要考察保险集团的规模、股权结构及业务占比、重大内部交易、风险集中度、系统性风险和偿付能力等六个方面的风险。

《制度》自今年7月1日起正式施行，各保险集团公司从7月份开始按要求报送二季度报表。（完）