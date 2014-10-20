中欧电信贸易争端和解 欧盟不再威胁对华为征收惩罚性关税

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透布鲁塞尔10月20日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周一表示，欧盟已经结束了与中国持续已久的电信贸易争端，不再威胁对中国电信产品出口征收惩罚性关税。此举令全球两大贸易体间的紧张关系得到缓和。
路透10月8日独家报导称，中国和欧盟接近在月底达成一项协议，以解决长期以来的电信贸易争端，有助于消除欧盟对中方补贴华为和中兴(000063.SZ)的担忧。华为是中国第二大通讯设备生产商。
该争端的解决，标志着中欧改善贸易关系的最新举措，中国国家主席习近平曾在3月访问布鲁塞尔，有助于双方关系，而中方也希望藉此为双方的自由贸易协议奠定基础。
“欧盟与中国已经解决了电信争端，”卡瑞德古特在声明中称。
他还表示，“欧盟通过与中国等战略合作伙伴合作，争取为我们的企业创造公平环境的一切机会。”(完)
(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。