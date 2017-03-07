发股却不给股东投票权 投资者欲阻止Snap被纳入指标股指

路透波士顿3月6日 - 美国机构投资者委员会(Council of Institutional Investors，CII)已前往接触指数提供商标普道琼斯指数有限公司和MSCI明晟，希望阻止Snap(SNAP.N)等向投资者出售无投票权股份的公司被纳入这些股指。CII是一个代表养老基金等大型机构投资者的团体。

两家指数提供商均表示，正在评估是否将Snap纳入其股指。如果Snap被纳入诸如标普500指数或MSCI美国指数，那么指数基金就不得不买进这些股票，而其他以此类指数为业绩基准的投资者也可能会跟着买进。

一些基金经理人对买进Snap的A类股感到担心，因为买入股票却并不拥有投票权，意味着这些股东在公司策略以及高管薪酬之类的问题上不会有发言权。

“他们向公开市场融资，却不给公开市场里的股东话语权，”CII副主席Amy Borrus在接受采访时表示。

她表示，在同两家指数提供商的交涉中，“我们希望至少不能再新增加这些不提供投票权的公司。”

Snap的发言人没有对此置评。

Snap周二在纽约证交所收盘下挫12.3%，报23.77美元。(完)