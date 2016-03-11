债转股可化解银行资产负债表风险 助银行估值修复--中金

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海3月11日 - 中国大型投行--中金公司银行团队发布报告认为，债转股是化解银行资产负债表风险、进行债务重组的一种方式，在不良贷款风险上升的背景下，今年可能开始试点，逐渐推广。
报告指出，债转股试点，意味着监管机构对银行体系资产负债表潜在风险的认识更加深刻，试图通过鼓励核销与转让、开展不良贷款证券化、债转股等多种手段来化解风险。
“当前H股银行隐含的不良率已经有13-14%，‘商业化运作、损失分担’的原则下，加速清理银行资产负债表，有利于银行股估值的修复。”报告称。
报告并称，债转股的重组方式能够成功，关键在于行业整合后企业股权的未来价值要超过现有债务的价值。因此，转股企业应是产品有竞争力、有市场，但资产负债率比较高、因为周期性问题产生财务压力的企业。对于产品没有市场、生产成本不具有竞争力的企业，债转股无法解决这类企业的债务问题，商业银行应当采用核销、转让的方式进行处理。
同时，债转股不一定局限于不良贷款，也可以是关注类贷款，或者负债率高的企业的正常贷款，从而化解存量风险和防止风险的继续扩大。1999年债转股时，国家提出了具体的标准来筛选适合进行债转股的企业，给出了具体的名单。
报告认为，债转股的承接主体可能有两类，一类是第三方机构（例如四大AMC），另一类是银行的关联利益主体，比如说银行全资拥有的子公司，或者是银行设立的资产管理计划来处理。
一方面，通过第三方机构来执行债转股，好处在于将不良资产从银行的资产负债表中彻底转出，做到风险完全隔离；但这个过程需要银行和第三方机构对转出价格进行谈判，需要较长的时间。
另一方面，通过银行的利益相关体来做，由于银行全资拥有剩余收益，可以迅速地将不良从银行的资产负债表上转出，在较短时间内帮助企业解决债务负担过大的问题，规模也可以比较大。
关于贷款从银行转给承接主体的价格确定问题，中金认为，如果按照市场公允价值来进行转让，银行可能需要马上确认损失，无法体现债转股“通过未来成长来解决现有问题”的好处；如果按照账面净值（贷款原值扣除拨备）进行转让，那么承接主体最好是银行的关联机构。
路透周四报导，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济，此文件并由国务院特批以突破商业银行法规限制。（完）
(发稿 李铮；审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
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