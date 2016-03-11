债转股可化解银行资产负债表风险 助银行估值修复--中金

路透上海3月11日 - 中国大型投行--中金公司银行团队发布报告认为，债转股是化解银行资产负债表风险、进行债务重组的一种方式，在不良贷款风险上升的背景下，今年可能开始试点，逐渐推广。

报告指出，债转股试点，意味着监管机构对银行体系资产负债表潜在风险的认识更加深刻，试图通过鼓励核销与转让、开展不良贷款证券化、债转股等多种手段来化解风险。

“当前H股银行隐含的不良率已经有13-14%，‘商业化运作、损失分担’的原则下，加速清理银行资产负债表，有利于银行股估值的修复。”报告称。

报告并称，债转股的重组方式能够成功，关键在于行业整合后企业股权的未来价值要超过现有债务的价值。因此，转股企业应是产品有竞争力、有市场，但资产负债率比较高、因为周期性问题产生财务压力的企业。对于产品没有市场、生产成本不具有竞争力的企业，债转股无法解决这类企业的债务问题，商业银行应当采用核销、转让的方式进行处理。

同时，债转股不一定局限于不良贷款，也可以是关注类贷款，或者负债率高的企业的正常贷款，从而化解存量风险和防止风险的继续扩大。1999年债转股时，国家提出了具体的标准来筛选适合进行债转股的企业，给出了具体的名单。

报告认为，债转股的承接主体可能有两类，一类是第三方机构（例如四大AMC），另一类是银行的关联利益主体，比如说银行全资拥有的子公司，或者是银行设立的资产管理计划来处理。

一方面，通过第三方机构来执行债转股，好处在于将不良资产从银行的资产负债表中彻底转出，做到风险完全隔离；但这个过程需要银行和第三方机构对转出价格进行谈判，需要较长的时间。

另一方面，通过银行的利益相关体来做，由于银行全资拥有剩余收益，可以迅速地将不良从银行的资产负债表上转出，在较短时间内帮助企业解决债务负担过大的问题，规模也可以比较大。

关于贷款从银行转给承接主体的价格确定问题，中金认为，如果按照市场公允价值来进行转让，银行可能需要马上确认损失，无法体现债转股“通过未来成长来解决现有问题”的好处；如果按照账面净值（贷款原值扣除拨备）进行转让，那么承接主体最好是银行的关联机构。

路透周四报导，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济，此文件并由国务院特批以突破商业银行法规限制。（完）