中国债市近期实质违约较少 但后续考验仍不容忽视--中金

路透上海6月13日 - 中国大型投行--中金公司最新信用策略周报称，虽然近期实质违约事件较少，但后续到期考验仍不容忽视，特别是评级下调会持续至7月；仍维持评级中枢上移，抓住市场稳定阶段调整持仓，着眼于企业自身偿债能力精选个券的投资建议。

**市场回顾**

进入6月以来资金面维持平稳，但预期依旧谨慎，债市投资者观望情绪浓厚，利率债收益率小幅平坦化上行。短融收益率两周累计上行幅度在5bp左右， 5年期中票小幅上行了1-5bp。

短融中票信用利差基本与5月末持平，其中短融除AA评级在历史中位数以上外，其余均在历史1/4分位数附近。中票中AA+及以上评级整体仍处于历史低位，AA级也在历史中位数附近。

企业债交投清淡，收益率整体平稳或稍有上行。目前7年期AA地级市城投债的收益率中枢在4.4%-4.5%附近，12年AA地级市老城投成交在3.8%附近。

交易所债市由于近期负面信用事件较少，加上前期交易所已经出现较大跌幅，市场有所企稳，除部分瑕疵个券外，个券收益率多数下行。

**信用事件暂缓，供给略有恢复**

最近两周国内信用债市场只有一单14东特钢PPN001实质违约，这是东特钢的第五支债券违约，除此之外没有出现新的违约发行人。不过渤海钢铁集团发行的点心债5月未能按时付息，如一个月宽限期内无法兑付则将成为中国首例国企的境外债券违约。

除实质违约外，市场较为关心的山水和中城建又有一些新进展。（1）山水水泥公告天瑞集团提供3千万美元贷款用以偿还美元票据剩余利息、李留法辞职以及董事会通过配股方案等事宜。公告说明天瑞对于山水的支持意愿仍在，不过配股仍存较大不确定性。此外，目前天瑞和山水都很难在债券市场再融资，而天瑞年内面临到期或回售的债券金额高达50亿元，仍面临较大流动性压力。

（2）应于6月12日到期的中城建发布了无风险提示的超短融兑付公告，还停止了公司主要盈利来源第六工程局股权的转让，反映出公司希望缓解投资者担忧情绪、实现债券市场再融资的迫切愿望。由于月内到期的超短融和点心债能否按期兑付对于公司今后的再融资会产生重大影响，相信公司会尽最大努力筹集资金保证兑付，但最终能否偿付仍取决于公司对于下属子公司现金流的掌控力及银行贷款新增授信，需持续关注。

此外，5月17日到期的15铁物资SCP004虽已及时兑付，但公司今年6、7、8每月均有债券到期，合计有5支债券金额58亿元，提醒投资者关注其偿付情况。

供给方面，5月非金融类信用债净增量为-86亿元，是08年以来除10年7月外第二次净增量为负的月份。从6月的情况看，信用债发行较5月有所恢复，再加上到期量较5月低1,200亿元，因此净增量应会回到正值区间，但能否超过3,000亿元仍要看市场风险偏好的恢复程度。

从需求上来看，5月份随着负面信用事件的短暂平稳以及基金赎回告一段落，市场的配置需求得到一定恢复，但仍主要集中在高等级品种，另外在整体净增量很少的情况下，多数机构净减持。

总的来说，市场需求资金仍较充裕，以理财为主的刚性配置需求并不弱，但市场风险偏好仍没有明显恢复，尤其在新增资金配置上仍以规避风险的倾向为主。

**供给侧改革背景下的资产划转及兼并重组**

4月以来，债券发行人资产划转或重组公告高达31次，其中7次资产划入、8次资产划出、16次兼并重组。

按照涉及的发行人分类，可以分为如下几类：第一、过剩产能行业，共14项。15年产能过剩行业供需关系进一步恶化、企业亏损面积扩大。在行业前景未现转机，再融资难度加大的情况下，不少企业通试图通过兼并重组、将非产能过剩资产注入或置入上市公司等形式自救。

二是去年国务院发布国企改革指导意见以来，央企的整合重组加快，涉及3项。三是城投和类城投的资产划转，共6项。主要涉及平台公司下属资产划入、地区平台公司之间资产互换、地区平台合并、以及为了推动相关资产上市而进行的资产划转。四是地方国企在地方政府的主导下进行的资产划转。

总的来说，上述四类资产划转和重组中，第一类和第二类是历史上比较罕见的，我们认为都与供给侧改革背景下，企业响应国务院提出的“多兼并重组、少破产清算”的号召，尝试做大做强、寻找新的出路有关，整体来说影响偏正面。

但需要注意兼并重组如果不配合结构调整和效率提升，对于改善行业整体供需关系、增强企业偿债能力作用有限。而且为企业未来能够轻装前进，重组过程中通常也会伴随一定的债务重组，债券投资者仍存在遭受损失的可能性，需要具体案例具体分析。

第三和第四类资产划转历史上已有较多，通常是在地方政府的总体资产安排和融资需求计划下所进行，对于涉及主体的影响不同，而且历史上对于债券投资者利益考虑不足者不在少数，未来需更多关注地方城投和地方国企资产划转可能带来的风险和机会。(完)