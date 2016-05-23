中国民间投资放缓主因投资回报下滑、风险溢价上升等--中金

路透北京5月23日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告称，过去几年民间投资放缓主要和宏观环境变化有关，体现在投资回报率下滑、实际利率水平仍在高位、民间投资的风险溢价上升，而稳定的宏观环境有助于企业做出正确的决策，降低投资风险溢价。

中金认为，往前看，工业品价格企稳回升有利于企业盈利恢复，PPP模式的推广将促进民间资本对基础设施的投资，预计民间投资增速开始企稳。政策上，简政放权还有较大空间。财政政策可以让减税发挥更大作用，包括降低税率和社保缴费比例等。

以下为中金报告概要：

民间投资增速大幅放缓。今年以来，民间固定资产投资增速继续下滑，1-4月同比增速5.2%，只有全国固定资产投资增速10.5%的一半，民间投资占比比2015年下降了2个百分点。由于民间投资占全国固定资产投资2/3左右，民间投资增速下滑对总体投资增长造成拖累。

民间投资放缓和制造业投资下滑态势一致。分行业看，民间投资占制造业和房地产投资比例较高，分别为88%和85%，占基建投资比例只有28%。去年下半年以来政策对基建投资支持加大，但民间投资受益小。今年房地产开发投资增速回升，国有企业投资增长更快，1-4月同比增长18.4%，非国有企业仅增长5.3%。民间投资占比最高的制造业投资则呈现下滑态势。

民间投资放缓受宏观环境影响。和国有企业相比，民间投资面临准入的障碍，银行信贷支持小，但这些因素一直存在，并非民间投资增速下滑的主要原因。过去几年民间投资放缓主要和宏观环境的变化有关：

投资回报率下滑。2012年以来，随着经济增速放缓和部分行业产能过剩加剧，工业企业投资回报率下滑。今年以来企业利润回升，但目前的投资回报率仍然比2011年下降了9个百分点，甚至低于金融危机期间水平。此外，企业应收账款上升，应收账款周转天数比2011年增长了25%，现金流压力增加。

实际利率水平仍在高位。2014年以来，央行多次降息后名义利率下降，但工业品价格降幅更大，导致企业面临的实际利率居高不下，今年1季度，加权平均贷款利率减去PPI后的实际利率仍有10.1%。此外，房价上涨也提高了企业投资的机会成本。

民间投资的风险溢价上升。去年以来股市和汇率波动使得投资的不确定性增加，民间投资的风险溢价上升。经济增速连续下台阶，也让企业对中长期经济增长的预期也变得更为悲观。

宏观经济稳定有利于企业投资决策。企业投资行为取决于对未来的投资回报率的判断，受到经济增长、通胀、利率、汇率等宏观变量影响。稳定的宏观环境有助于企业做出正确的决策，降低投资风险溢价。往前看，工业品价格企稳回升有利于企业盈利恢复，PPP模式的推广将促进民间资本对基础设施的投资，预计民间投资增速开始企稳。

激发民间投资活力需要推动供给侧改革，降低企业成本和税负。5月4日国务院召开常务会议，提出进一步放宽准入，打造公平营商环境，促进民间投资。根据世界银行的《全球营商环境报告》，中国的营商便利度在全球的排名最近两年有所提升，但是在189个国家中仅排第84位，简政放权还有较大空间。财政政策可以让减税发挥更大作用，包括降低税率和社保缴费比例等。（完）