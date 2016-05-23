中国民间投资放缓主因投资回报下滑、风险溢价上升等--中金

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京5月23日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告称，过去几年民间投资放缓主要和宏观环境变化有关，体现在投资回报率下滑、实际利率水平仍在高位、民间投资的风险溢价上升，而稳定的宏观环境有助于企业做出正确的决策，降低投资风险溢价。
中金认为，往前看，工业品价格企稳回升有利于企业盈利恢复，PPP模式的推广将促进民间资本对基础设施的投资，预计民间投资增速开始企稳。政策上，简政放权还有较大空间。财政政策可以让减税发挥更大作用，包括降低税率和社保缴费比例等。
以下为中金报告概要：
民间投资增速大幅放缓。今年以来，民间固定资产投资增速继续下滑，1-4月同比增速5.2%，只有全国固定资产投资增速10.5%的一半，民间投资占比比2015年下降了2个百分点。由于民间投资占全国固定资产投资2/3左右，民间投资增速下滑对总体投资增长造成拖累。
民间投资放缓和制造业投资下滑态势一致。分行业看，民间投资占制造业和房地产投资比例较高，分别为88%和85%，占基建投资比例只有28%。去年下半年以来政策对基建投资支持加大，但民间投资受益小。今年房地产开发投资增速回升，国有企业投资增长更快，1-4月同比增长18.4%，非国有企业仅增长5.3%。民间投资占比最高的制造业投资则呈现下滑态势。
民间投资放缓受宏观环境影响。和国有企业相比，民间投资面临准入的障碍，银行信贷支持小，但这些因素一直存在，并非民间投资增速下滑的主要原因。过去几年民间投资放缓主要和宏观环境的变化有关：
投资回报率下滑。2012年以来，随着经济增速放缓和部分行业产能过剩加剧，工业企业投资回报率下滑。今年以来企业利润回升，但目前的投资回报率仍然比2011年下降了9个百分点，甚至低于金融危机期间水平。此外，企业应收账款上升，应收账款周转天数比2011年增长了25%，现金流压力增加。
实际利率水平仍在高位。2014年以来，央行多次降息后名义利率下降，但工业品价格降幅更大，导致企业面临的实际利率居高不下，今年1季度，加权平均贷款利率减去PPI后的实际利率仍有10.1%。此外，房价上涨也提高了企业投资的机会成本。
民间投资的风险溢价上升。去年以来股市和汇率波动使得投资的不确定性增加，民间投资的风险溢价上升。经济增速连续下台阶，也让企业对中长期经济增长的预期也变得更为悲观。
宏观经济稳定有利于企业投资决策。企业投资行为取决于对未来的投资回报率的判断，受到经济增长、通胀、利率、汇率等宏观变量影响。稳定的宏观环境有助于企业做出正确的决策，降低投资风险溢价。往前看，工业品价格企稳回升有利于企业盈利恢复，PPP模式的推广将促进民间资本对基础设施的投资，预计民间投资增速开始企稳。
激发民间投资活力需要推动供给侧改革，降低企业成本和税负。5月4日国务院召开常务会议，提出进一步放宽准入，打造公平营商环境，促进民间投资。根据世界银行的《全球营商环境报告》，中国的营商便利度在全球的排名最近两年有所提升，但是在189个国家中仅排第84位，简政放权还有较大空间。财政政策可以让减税发挥更大作用，包括降低税率和社保缴费比例等。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
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