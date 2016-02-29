全球CPI仍存下行压力 中国债券收益率还有向下空间--中金

路透上海2月29日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，全球来看CPI仍在面临下行压力，而全球债券收益率尽管也阶段性有所反复，但实际上是震荡下行的走势。中国国债和海外发达经济体国债收益率的差距重新拉大。中国债券收益率未来一段时间无论长端还是短端都仍有明显的下行空间。

中金并认为，推动全球风险偏好高企的不稳定性因素尚未消除，经济和金融市场风险偏好都会有所反复，但全球通胀和利率走低的趋势仍在延续，中国也不例外。对于中国而言，即使未来一段时间基建发力，也不意味着经济增长压力减弱。尤其是上半年GDP仍有较大的下行压力，主要是受到金融业GDP大幅放缓的拖累。

CPI在经过了春节之后，在粮食价格和猪肉价格回落的带动下，也将重新回落，加上服务价格在居民收入放缓的背景下下行，CPI目前面临的风险不是通胀而是通缩。

**1-2月经济数据预测**

需求方面，消费弱平稳，投资下行，外贸继续低迷。消费方面，今年春节黄金周消费品零售总体平稳，不过收入增速放缓背景下消费下行压力仍较大，预计今年1-2月社会消费品零售总额累计同比增速小幅降至10.8%。

投资方面，房屋新开工乃至投资难以显着回升，资金到位增加有利于基建投资反弹，但制造业投资仍面临下降压力，整体固定资产投资保持弱势，预计1-2月固定资产投资累计同比增长9.5%左右。

外贸方面，全球经济基本面继续疲软，外需延续弱势，考虑春节因素影响，预计2月出口同比下降16%左右；一般贸易和加工贸易进口需求不足，预计2月进口同比下降12.5%。

产出方面，工业产出或继续放缓。前2月主要工业行业产出偏弱，六大电厂耗煤量同比降幅扩大，今年闰年对产出支撑有限，预计1-2月工业增加值累计同比降至5.6%附近。

通胀方面，工业价格有所反弹，消费品价格受蔬菜带动上涨。PPI方面，黑色价格环比上涨，有色价格有所企稳，能化价格仍处于低位，预计工业品价格环比降幅收窄，2月PPI同比增速或升至-4.9%附近。

CPI方面，受1月下旬全国范围寒流天气影响，蔬菜价格大幅上涨，春节过后蔬菜价格仍没有明显下跌，2月下旬仍保持相对高位，这对食品价格形成较大拉动，预计2月CPI环比显着上涨，同比增速可能升至2.1%附近。

货币信贷方面，信贷投放放缓，M2同比增速或大幅回落。贷款方面，央行窗口指导可能导致部分银行投放放缓，2月份传统口径贷款增量或达1.2-1.3万亿，难以像1月份那样大超预期。

社融方面，预计表外票据明显减少，外币贷款继续下降，债券发行显着回落，预计2月份社融增量在1.2-1.3万亿水平，余额同比增速将会比1月份回落0.1-0.2个百分点。

1月份M2增速的回升也不完全是贷款早增长带来的，也有去年低基数的影响，在去年2月份高基数影响下，今年2月份M2增速也将有明显的回落，我们预计2月份M2从1月份的14%回落到13%附近甚至更低。

**待破局的3月**

全球风险偏好的两落两起使得国内金融市场和风险偏好也随之波动。债券收益率也大体上有过两轮波动。3月全球和中国都迎来较多重要事件和数据，市场风险偏好仍可能明显波动，如果中国经济动能的回升和数据的改善被证伪，那么国内债券收益率可能会重新迎来新一轮下行。

首先，3月份中国将召开两会，经济目标和政策力度都会更加清晰，尤其是市场更为关注财政刺激力度。尽管去年预算赤字率在2.5%左右的水平，但实际的赤字也已经上升到了3.5%附近。如果预算赤字率在3.5%附近，实际上相比于去年，财政刺激的力度没有明显增加。

其次，2月份信贷增长和基建投资等数据可以印证到底经济是否重新回到需求侧刺激。2月份信贷可能在央行窗口指导以及融资需求不振的局面下重新回落，大超预期的可能性不高，尤其是M2增速可能从14%的水平回落到13%以下。PMI数据1-2月份持续大幅滑落并创历史新低，也侧面印证了1-2月份经济动能依然较弱的情况。如果工业增加值走弱，那么央行会适度提高放松力度。

再者，全球经济动能和通胀预期回落可能使得全球重要央行在3月份加快货币政策放松，货币战争某种程度上已经打响。虽然近期全球风险偏好阶段性回升，但从公布的数据来看，经济增长均有明显的回落压力。尤其是欧元区和日本的经济放缓更为明显。

这次G20峰会上，各国也没有对拉动全球经济增长达成协调一致的政策，各国政府可能还是各自为政的状态。竞相放松货币政策并压低汇率使得货币战争已经某种程度打响。对于中国央行而言，如果全球央行都转向宽松，那么中国自身放松对汇率的压力就会减少。(完)