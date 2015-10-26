中国债市牛市尚未结束 长端利率仍有再跌空间--中金

路透上海10月26日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，本次降准后，加上上周1,055亿的MLF投放，银行超储率会短暂升高，有利于货币市场利率下行。对债市而言，在CPI回落以及货币市场利率下行的环境下，牛市尚未结束，长端利率仍有进一步下行空间。

短期内，七天回购利率有望逐步回落到接近2%的水平。但考虑到10月份以来外汇占款仍有净流出，且10月份传统而言财政存款会有较明显的季节性升高，会部分抵消央行降准释放的流动性。

在目前的经济环境下，货币市场利率水平其实是偏高的。以七天回购利率为例，2000年以来的历史平均水平在2.6%，而目前2.45%的水平其实非常接近历史均值。但整体经济增速和通胀水平都已经明显低于历史均值，长端利率也已经低于历史均值。

央行宣布双降，符合此前市场对于宽松政策进一步加码的预期。7月份以来，在资产荒的大背景下，信用债收益率和中长期利率债收益率逐步下行，信用利差和期限利差都有明显的压缩。

但货币市场利率从4月份大幅降准之后是逐步上升的。货币市场利率在债市牛市的背景下出现上行主要有两个方面的原因：

一是人民币贬值预期增强背景下，外汇占款持续净减少导致超储率下降，制约资金面；二是大量资金回流债市的过程中，不少银行理财委外的资金被迫提升债券杠杆来提高收益，导致货币市场融资需求上升，也不利于货币市场利率下行。

CPI从8月份以来掉头向下，是居民部门收入开始恶化的表现。而10月份以来，食品价格呈现快速下行态势，可能导致10月份CPI下滑至1.2%的水平，CPI的通缩风险开始显现。

从方向上来看，按照泰勒规则，货币政策需要进一步引导货币市场利率下行，才能为其他利率的进一步下行打开空间。

因此，流动性宽松的持续需要央行进一步降准或者通过其他定向工具释放资金。我们认为在CPI逐步下降的情况下，未来货币市场利率需要进一步往下引导，七天回购利率的水平最终需要回落到1.5%甚至以下的水平才有利于实际利率的压缩。

**如何看待部分经济数据改善？**

上周公布的经济数据总体低于预期，显示经济动能依然不足，不过部分经济数据有所改善，包括土地出让反弹，财政支出增加，以及社会融资企稳回升，如何看待这些数据改善成为判断经济走势的关键。

1、如何看待土地出让回升？我们认为土地出让回升不能完全代表企业拿地意愿，而未来土地出让回升的持续性不足。

首先，土地出让回升主要来自土地出让单价上涨；其次，商品房供给压力仍较大，企业不大可能持续大规模拿地，未来土地出回升让恐难以持续。再者，随着购房需求集中释放，商品房销售存在下行风险。

2、如何看待财政支出增长？我们认为财政支出大幅增长不会使得经济上行风险显着增加。

首先，财政支出对经济贡献主要体现在公共服务业，对工业贡献有限；其次，三季度财政支出透支严重，四季度财政支出增长受限；再者，长期来看经济下行制约广义财政收入增长，宽财政空间有限，难以对经济形成显着支撑。

3、如何看待社会融资扩张？我们认为当前社融回升并不能代表真正有效的信用扩张。

今年前9月中资银行对企业中长期固定资产投资贷款总共1.9万亿，其中政策性银行发放1万亿，占比达一半以上，有效信用扩张主要依赖于政策性银行，而基建回升空间有限，对经济拉动也较弱。

此外，当前社融回升幅度较低也制约社融对经济效果。

通过上述分析，我们倾向于认为，近期土地出让回升难以持续，财政支出增长空间不大且对经济作用有限，社会融资扩张主要与基建有关并不代表企业投资意愿增强，尚不能根据这些数据的改善来判断经济反弹，除非未来土地出让和社会融资能持续明显回升。(完)