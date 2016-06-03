本轮人民币贬值市场反应平静 新机制仍待美下轮加息考验--中金

路透北京6月3日 - 中国大型投行--中金公司周五发布报告称，市场对这轮人民币贬值没那么紧张，主要是因为中间价形成机制非常透明、资本流出压力有所缓解、个人换汇压力减轻、以及离岸市场趋稳。但这种新机制还将经历美联储下次加息的考验。

以下为中金宏观组最新的中国央行观察《为何市场对这轮人民币贬值没那么紧张？》要点摘录：

人民币录得去年8月汇改以来的最大月度跌幅，但此次市场表现似乎不那么紧张。5月人民币对美元累计贬值1.5%，月底中间价跌至5年多来低点。然而，此次相比年初，人民币抛压不高，人民币隐含波动率较低，且风险偏好受抑制程度不大。

市场之所以对近期人民币汇率波动反应不那么剧烈，主要有以下几方面原因：

中间价形成机制非常透明。央行已明确人民币中间价遵循“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制。在中间价形成机制更透明的情况下，市场可以容忍更大的汇率波动。

资本流出压力有所缓解。1）企业部门已经偿还了部分外债。2）外汇储备显示了一定的韧劲。3）监管部门加强了对跨境资本流动的管理。

个人换汇不再是市场压力。年初个人5万美元的换汇额度刷新后，预期人民币进一步贬值的居民纷纷买入美元。然而，随着人民币后续走强，不少购汇者一度蒙受了损失，个人换汇需求趋于理性，而对人民币仍持悲观看法的另一些居民则可能已经用掉了今年的换汇额度。

离岸市场已不构成人民币稳定的挑战。1月，高企的离岸在岸汇差引发了大量跨境套利活动，给央行稳汇率的努力带来了不小的挑战，且进一步强化贬值预期。随着央行干预离岸市场、对跨境套利加强监管，两地汇差已显着收窄。

美联储下次加息将是对新的人民币汇率机制一次真正的考验。若美元因美联储加息继续走强，人民币随之贬值；当贬值达到一定幅度，市场有可能再次陷入紧张状态。只有当新机制经受住未来这轮考验，它才能建立起可信度，成为市场预期有效的自动稳定器。（完）