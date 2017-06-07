马来西亚联昌国际出售国际经纪业务50%股权给中国银河证券

路透吉隆坡6月7日 - 马来西亚第二大银行联昌国际集团(CIMB)(CIMB.KL)周二表示，将以1.67亿坡元(1.2099亿美元)的价格，出售国际经纪业务的50%股权给中国银河证券(601881.SS)。

联昌国际集团去年10月曾表示，正在与中国银河证券磋商成立双方持股各半的合资企业。

银河证券入股的联昌证券国际私人有限公司(CIMB Securities International Pte Ltd)，在香港、印度、印尼、新加坡、韩国、泰国、英国及美国从事现金股票业务，包括机构和零售经纪、股票研究及相关证券业务。

联昌国际也表示，双方也在讨论联昌国际在马国的股票经纪业务，不过并未披露可能的交易结构细节。

该合资企业“将进一步利用中国对外并购活动、中国与东盟(ASEAN)之间跨境投资以及基建融资的机会，”联昌国际表示。

有关各方将尽力取得所需监管批准，力争第四季完成交易的相关事宜。(完)