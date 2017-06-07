马来西亚联昌国际出售国际经纪业务50%股权给中国银河证券

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透吉隆坡6月7日 - 马来西亚第二大银行联昌国际集团(CIMB)(CIMB.KL)周二表示，将以1.67亿坡元(1.2099亿美元)的价格，出售国际经纪业务的50%股权给中国银河证券(601881.SS)。
联昌国际集团去年10月曾表示，正在与中国银河证券磋商成立双方持股各半的合资企业。
银河证券入股的联昌证券国际私人有限公司(CIMB Securities International Pte Ltd)，在香港、印度、印尼、新加坡、韩国、泰国、英国及美国从事现金股票业务，包括机构和零售经纪、股票研究及相关证券业务。
联昌国际也表示，双方也在讨论联昌国际在马国的股票经纪业务，不过并未披露可能的交易结构细节。
该合资企业“将进一步利用中国对外并购活动、中国与东盟(ASEAN)之间跨境投资以及基建融资的机会，”联昌国际表示。
有关各方将尽力取得所需监管批准，力争第四季完成交易的相关事宜。(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。