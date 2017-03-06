离岸人民币：马来西亚CIMB-Principal率先取得RQFII资格，委任汇丰为托管机构

印尼社会：雅加达发生疑似自杀炸弹攻击，总统呼吁民众冷静
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透香港3月6日 - 马来西亚主要资产管理公司CIMB-Principal率先取得RQFII（人民币合格境外投资机构）的资格，成为马来西亚首家获此资格的基金公司，并已委任汇丰控股为托管机构。
据CIMB与汇丰周一的联合新闻稿，CIMB-Principal最近获得中国证监会批出RQFII牌照，并已委任汇丰（马来西亚）信托公司为信托人，香港上海汇丰银行及汇丰银行（中国）分别担任全球及中国RQFII的托管人。
CIMB-Principal行政总裁Munirah Khairuddin称，该公司计划开发和引进更多创新金融产品以投资于中国在岸证券市场，并将现有的投资组合分散至中国在岸股票和债券，相信此举将为其本土及国际客户服务增值。
2015年11月，中国将RQFII试点地区扩大到马来西亚，投资额度为500亿元人民币。
中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准RQFII共181家，获批额度共计5,411.29亿元，其中，美国贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
* 10年公债106/4殖利率收跌至逾月低位 * 银行流动性充足且台债筹码少 * 五年期106/5殖利率明日区间料在0.71-0.75% 路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四收跌至逾一个月 低点。交易员表示，美债收益率仍在低档，加以台债续拥资金多、筹码少的优势令殖利率收 跌。至于首日上场的106/4R期公债殖利率收盘亦跌破先前1.05%的关卡。 他们指出，美国联邦储备理事会虽提及宽松政策将撤收，但会是缓和的节奏，且各方认 为6月美国虽会升息，但美债殖利率一直处于低点，可见美债殖利率逢利空不弹。此外，台 湾银行间超额准备一直很多，更突显台债资金多、筹码少的优势。 〞事实点出来是：银行烂头寸蛮多的，而且近期标售的公司债利率一直往下追，〞一位 大型证券商交易员说。 拆款中心先前公布的数据显示，银行体系共69家主要银行4月提存期累计超额准 备为1兆(万亿)4,531亿台币。 该交易员也表示，尤其是五年公债因风险较低，有养券收益，又是目前盘面上流动性最 好
路透悉尼5月25日 - 评级机构穆迪周四称，新西兰强劲的财政状况将有助于降低该国债务，降至远低于多数Aaa评级国家的水平。