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亚洲 | 2017年 3月 6日 星期一 11:01 BJT

离岸人民币：马来西亚CIMB-Principal率先取得RQFII资格，委任汇丰为托管机构

路透香港3月6日 - 马来西亚主要资产管理公司CIMB-Principal率先取得RQFII（人民币合格境外投资机构）的资格，成为马来西亚首家获此资格的基金公司，并已委任汇丰控股为托管机构。

据CIMB与汇丰周一的联合新闻稿，CIMB-Principal最近获得中国证监会批出RQFII牌照，并已委任汇丰（马来西亚）信托公司为信托人，香港上海汇丰银行及汇丰银行（中国）分别担任全球及中国RQFII的托管人。

CIMB-Principal行政总裁Munirah Khairuddin称，该公司计划开发和引进更多创新金融产品以投资于中国在岸证券市场，并将现有的投资组合分散至中国在岸股票和债券，相信此举将为其本土及国际客户服务增值。

2015年11月，中国将RQFII试点地区扩大到马来西亚，投资额度为500亿元人民币。

中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准RQFII共181家，获批额度共计5,411.29亿元，其中，美国贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。（完）

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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