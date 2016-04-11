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中国财经 | 2016年 4月 11日 星期一 08:49 BJT

中集集团拟定向增发A股募集至多60亿 用于中集租赁增资等

路透上海4月11日 - 全球最大的集装箱生产企业--中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司(000039.SZ)(2039.HK)上周六公告称，拟定向增发A股募集至多60亿元人民币，用于向子公司中集融资租赁增资等项目。

公告指出，本次增发拟向不超过10名投资者进行，发行股份数量不超过3亿8,626.36万股，发行底价为15.40元/股。

本次募集的资金用于向中集租赁融资增资20亿元；中集凤岗物流装备制造项目一期；松山湖智荟园项目一、二、三期；松山湖智谷项目二、三、四期等及补充流动资金。

中集集团A股上周五收报15.10元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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