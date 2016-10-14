中集集团预计第三季净利同比下降5-35% 因市场环境疲弱

路透香港10月14日 - 全球最大的集装箱生产企业--中集集团(2039.HK)(000039.SZ)周五称，预计今年第三季净利同比下降5-35%，因市场环境疲弱。

据公告，中集预计2016年7-9月净利约1.34-1.96亿元人民币，上年同期则为2.06亿元；1-9月预计亏损0.86-3.45亿元，去年同期则为盈利17.25亿元。

中集表示，第三季经营业绩实现盈利，但受疲弱的市场环境影响，较去年同期仍有所下降。另一方面，期内能源、化工及液态食品装备业务虽实现盈利，但不足以弥补子公司中集安瑞科(3899.HK)上半年大幅拨备所造成的亏损。

该公司上半年由盈转亏，净亏损3.78亿元。

中集H股今天收升1.4%，报9.43港元；A股亦升0.21%，报14.16元。（完）

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