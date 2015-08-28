中国信达称南洋商业银行标价合理 倘收购协同效应远大于2

路透香港8月28日 - 此前入标收购香港南洋商业银行的中国信达资产管理(1359.HK)高管周五称，南商行标价合理，如能成功收购所带来的协同效应是“1+1远远大于2”。

负责投资及资产管理业务的信达高级管理层成员陈孝周在记者会上称，收购南商行不会改变公司以不良资产为核心的业务战略，反而更有利于发挥现有业务功能，加强与客户的联合度，也满足客户对跨境业务发展的需要。

“对信达来说，基于业务上的协同效应，对银行业的理解和公司自身条件，我们有充分信心，如果成功，这个交易是‘1+1远远大于2’。”他说。

他并称，南商行挂牌价格680亿港元，作价合理；而信达有足够财务空间应付这笔收购。

南商行的叫价相当于2014年市帐率1.95倍。今年以来股市明显波动，根据汤森路透的数据，现时香港银行股的预测市帐率只有1.01倍，而持有南商行的中银香港(2388.HK)预测市帐率则为1.41倍。

据路透此前报导，与信达一起进入南商行第二轮竞标的广州越秀集团最终放弃入标，乃基于对标售底价以及股市下挫的考虑。

陈孝周称，到目前为止尚未收到北京金融资产交易所通知指信达是南洋商业银行的唯一竞标者，最终能否达成收购协议，还需要经过一定程序和完成一些先决条件，这包括与中银香港及其母公司中国银行(3988.HK)(601988.SS)谈判和监管机构批准。

至于谈判过程中交易作价是否有机会调整，他说，“我也不知道，如果上述几个条件达成，交易就成立。”

这家中国四大国有资产管理公司稍早公布，今年上半年实现净利润78.2亿元人民币，同比增长47.7%。分析人士称，受益于上半年股票市场的良好表现，该公司投资收益增长明显。

该股周五盘初一度涨逾7%，香港时间14:14，升4.23%，报2.96港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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