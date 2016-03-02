中国信达与潘苏通订立高银地产融资项目 涉资180亿元人民币

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港3月2日 - 中国主要不良债权管理公司--中国信达(1359.HK)称，与高银地产(0283.HK)主席潘苏通订立一项高银地产融资项目，总投资规模为180亿元人民币。
中国信达周二晚间于联交所的公告称，该公司与潘苏通将成立各占一半权益的合伙企业，各出资90亿元，合伙期限为4年。中国信达将按照固定收益率赚取收益。
合伙企业将成立一间投资公司收购高银地产于天津的“新京津高银天下”之商业中心区资产，对价180亿元，估计可出售总楼面面积约55.4万平方米，由一座地标物业、一座甲级写字楼大厦及一座大型高端购物商场等设施组成，预计于2017年底或之前完工。
新京津高银天下整个开发项目总建筑楼面面积约80万平方米，在出售上述资产予投资公司后，高银地产拟将余下项目质押予投资公司，作为股权框架协议及其项下拟进行交易之责任担保。
有关交易的进行须待包括高银地产独立股东等批准，方可作实。
高银地产周三早盘一度大涨17%，香港时间11:40，该股升10.28%，报3.97港元；中国信达升3.38%，报2.45港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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