中国信达向中国生物制药发行逾58亿港元股份 补充资本金

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月8日 - 此前就收购香港南洋商业银行达成正式协议的中国信达资产管理(1359.HK)周五称，计划向中国生物制药(1177.HK)发行总值逾58亿港元股份，所得款项用于补充资本金。
信达在联交所的声明称，拟向中国生物制药发行约19.08亿股新H股，发行价每股2.58元人民币等值港元，折合为3.05港元，募资49.22亿元人民币（约58.2亿港元），将用于补充资本金或相关监管机构批准的其他用途。
发行价较信达周四收市价有16%溢价。信达周五早盘初段由升转跌，香港时间09:48，跌1.9%，2.58港元；中国生物制药则大跌逾14%，报5.69港元。
信达与中国生物制药同时订立战略合作协议，将源在不同范畴开拓商机，并以医疗保健及人寿保险为主。
中国生物制药将持有信达经扩大后总股本4.999%的股份，并设有一年禁售期。该公司为主要从事研发、生产及销售一系列治疗肝病和心脑血管病之中药现代制剂及化学药品。
信达上月落实以680亿港元收购中银香港(2388.HK)所持的南商行。该公司高管在周四的银监会新闻发布会上重申，收购南商行可以增强公司不良资产定价能力和市场把握能力。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)