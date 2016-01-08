中国信达向中国生物制药发行逾58亿港元股份 补充资本金

路透香港1月8日 - 此前就收购香港南洋商业银行达成正式协议的中国信达资产管理(1359.HK)周五称，计划向中国生物制药(1177.HK)发行总值逾58亿港元股份，所得款项用于补充资本金。

信达在联交所的声明称，拟向中国生物制药发行约19.08亿股新H股，发行价每股2.58元人民币等值港元，折合为3.05港元，募资49.22亿元人民币（约58.2亿港元），将用于补充资本金或相关监管机构批准的其他用途。

发行价较信达周四收市价有16%溢价。信达周五早盘初段由升转跌，香港时间09:48，跌1.9%，2.58港元；中国生物制药则大跌逾14%，报5.69港元。

信达与中国生物制药同时订立战略合作协议，将源在不同范畴开拓商机，并以医疗保健及人寿保险为主。

中国生物制药将持有信达经扩大后总股本4.999%的股份，并设有一年禁售期。该公司为主要从事研发、生产及销售一系列治疗肝病和心脑血管病之中药现代制剂及化学药品。

信达上月落实以680亿港元收购中银香港(2388.HK)所持的南商行。该公司高管在周四的银监会新闻发布会上重申，收购南商行可以增强公司不良资产定价能力和市场把握能力。（完）

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