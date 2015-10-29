中国信达成立一支房地产基金 规模超过51亿元人民币

中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透香港10月29日 - 中国主要不良债权管理公司--中国信达(1359.HK)联同旗下企业成立一支房地产基金，初步认缴出资总额超过51亿元人民币。
据中国信达旗下香港子公司信达国际(0111.HK)周四在联交所的声明称，该基金将于中国以有限合伙企业方式注册成立，其主要目标为投资城市更新改造项目、安居型商品房项目、房地产开发企业并购项目及在区域位置较好的土地开发项目。
该基金之初步认缴出资总额将为51.01亿元人民币，中国信达出资20亿元占最大部分（39.21%），其余六名合伙人均为中国信达旗下企业，分别是信达国际、信达资本、信达地产、深圳建信、前海华建及聚信通达。信达国际的出资额为3,000万元。
在政府出台多项利好政策的作用下，中国房地产市场持续回暖，金九月成交高位运行。但与此同时，房地产投资增速一路下行，前九月房地产开发投资增速降至2.6%的低位。
香港时间14:33，信达国际逆市升1.83%，报1.11港元；中国信达则跌1.32%，报2.98港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。