中国信达成立一支房地产基金 规模超过51亿元人民币

路透香港10月29日 - 中国主要不良债权管理公司--中国信达(1359.HK)联同旗下企业成立一支房地产基金，初步认缴出资总额超过51亿元人民币。

据中国信达旗下香港子公司信达国际(0111.HK)周四在联交所的声明称，该基金将于中国以有限合伙企业方式注册成立，其主要目标为投资城市更新改造项目、安居型商品房项目、房地产开发企业并购项目及在区域位置较好的土地开发项目。

该基金之初步认缴出资总额将为51.01亿元人民币，中国信达出资20亿元占最大部分（39.21%），其余六名合伙人均为中国信达旗下企业，分别是信达国际、信达资本、信达地产、深圳建信、前海华建及聚信通达。信达国际的出资额为3,000万元。

在政府出台多项利好政策的作用下，中国房地产市场持续回暖，金九月成交高位运行。但与此同时，房地产投资增速一路下行，前九月房地产开发投资增速降至2.6%的低位。

香港时间14:33，信达国际逆市升1.83%，报1.11港元；中国信达则跌1.32%，报2.98港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)