中国信达获纳入恒生国企指数成分股 紫金矿业被剔除

本次变动将于6月9日起生效，恒生国指成分股数目仍为40只。

至于大市恒生指数.HSI在本期检讨中没有变动。

信达是中国四大不良资产管理公司之中，首家在香港上市，假设成分股变动于5月14日生效，其流通系数为60，在指数的比重1.18%﹐排第21位。该股今天收跌6.14%，报3.67港元。

恒生国企指数周五收跌0.2%，报9,955.35点，本周则上涨2.8%。恒生指数周五收低0.1%，报22,712.91点，但全周计涨3.9%，创逾八个月来最佳周度表现。（完）

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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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