中国信达获纳入恒生国企指数成分股 紫金矿业被剔除

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港5月16日 -香港恒生指数公司周五公布季度检讨，将中国信达(1359.HK)纳入恒生国企指数.HSCE成分股，并剔除紫金矿业(2899.HK)。
本次变动将于6月9日起生效，恒生国指成分股数目仍为40只。
至于大市恒生指数.HSI在本期检讨中没有变动。
信达是中国四大不良资产管理公司之中，首家在香港上市，假设成分股变动于5月14日生效，其流通系数为60，在指数的比重1.18%﹐排第21位。该股今天收跌6.14%，报3.67港元。
恒生国企指数周五收跌0.2%，报9,955.35点，本周则上涨2.8%。恒生指数周五收低0.1%，报22,712.91点，但全周计涨3.9%，创逾八个月来最佳周度表现。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
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