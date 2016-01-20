中国信达50亿美元贷款即将结案 为收购南商行融资--TRLPC

路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士称，中国信达资产管理股份有限公司为收购南洋商业银行而进行的390亿港元(50亿美元)俱乐部贷款将结案。

消息人士称，中国信达敦促贷款行在中国农历新年前完成交易，但部分银行尚未在有限时间段内获得信贷批准。

中国建设银行为交易协调行，该俱乐部贷款目前共吸引八家银行参与。贷款由五年、七年和10年期贷款组成。

去年10月中旬，该资产管理公司曾就此贷款事宜向特定的几家大型中资银行发出贷款建议征求书。

12月18日，根据港交所消息，信达金控宣布同意收购南商行全部已发行股份，总代价为680亿港元。信达金控为中国信达间接全资子公司，也是南商行独家收购方。

收购交易预计2016年6月前完成，具体时间要取决于监管机构及股东的批复。

去年5月，有消息人士告诉路透，其它有可能入围的买家原本还包括新华人寿保险、广州越秀集团以及中国太平保险控股有限公司。

南商行在中国大陆有30家分支机构，其母公司中银香港为国有银行中国银行旗下分支，于去年7月宣布将出售南商行。(完)