中国信达50亿美元贷款即将结案 为收购南商行融资--TRLPC

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士称，中国信达资产管理股份有限公司为收购南洋商业银行而进行的390亿港元(50亿美元)俱乐部贷款将结案。
消息人士称，中国信达敦促贷款行在中国农历新年前完成交易，但部分银行尚未在有限时间段内获得信贷批准。
中国建设银行为交易协调行，该俱乐部贷款目前共吸引八家银行参与。贷款由五年、七年和10年期贷款组成。
去年10月中旬，该资产管理公司曾就此贷款事宜向特定的几家大型中资银行发出贷款建议征求书。
12月18日，根据港交所消息，信达金控宣布同意收购南商行全部已发行股份，总代价为680亿港元。信达金控为中国信达间接全资子公司，也是南商行独家收购方。
收购交易预计2016年6月前完成，具体时间要取决于监管机构及股东的批复。
去年5月，有消息人士告诉路透，其它有可能入围的买家原本还包括新华人寿保险、广州越秀集团以及中国太平保险控股有限公司。
南商行在中国大陆有30家分支机构，其母公司中银香港为国有银行中国银行旗下分支，于去年7月宣布将出售南商行。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)