特写：中国信达是菜鸟网络取得一笔贷款的关键

路透香港11月2日 - 如果一位中国商人5.5亿美元融资采取的信用增级结构被贷款界欣然接受，则中国私人所有的实体将在亚洲贷款市场获得更多机会。

德意志银行与高盛承销这笔三年期子弹式贷款，用于支持银泰商业(集团)有限公司的大股东沈国军对菜鸟网络科技有限公司的股权投资。该公司是一家物流初创企业，阿里巴巴亦是其投资者之一。

中国信达资产管理全资子公司--中国信达(香港)控股为这笔贷款提供一项卖出选择权，实际上向贷款者提供了担保。如果发生违约，贷款人可以把这笔贷款转让给中国信达(香港)控股。

在中国贷款市场，贷款担保和备用信用证等信贷加强措施并不是新鲜事物。不过，这次是一家中国资产管理公司首次尝试在银团贷款中附带卖权。

卖权结构或许向其他私有企业展示了一种新方式，以帮助消除银行业者对违约上升风险和公司监管丑闻的忧虑。一些私有企业已经遭到卖空者的攻击，在一些案例中，这导致他们的股票被暂停交易，并被迫与银行就贷款安排进行谈判，以应对技术性违约。

这些陷入困境的借款方包括：铝产品制造商中国忠旺控股有限公司、污水处理公司桑德国际有限公司、工业化学品生产商中国旭光高新材料集团、鞋履生产商索力，他们都在最近几个月让银行业者受到了惊吓。

不过，借款方可以需要一段时间来熟悉卖权结构。

一位贷款银行家表示，“我们以前未见过这种结构。但卖权提供者是中国信达的子公司，而非母公司本身。这可能是值得担忧的一点。”

另一位香港银行业人士表示，“即便有这种信贷加强安排，我们仍难以获批向中国大陆实体放贷。但这个收益对我们来说还算不错，我们仍将考虑参贷。”

**阿里巴巴光环**

沈国军的控股公司Profit Reach International是本贷款案的借款人，贷款最高综合收益341.67个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。

定价远远低于中国电商巨头阿里巴巴2012年6月首笔贷款604.67个基点的综合收益，那次贷款总额30亿美元，分两部分。但阿里巴巴首笔贷款融资是在市况十分艰难的情况下展开的，也没有信贷加强安排。

不过阿里巴巴早已凭借其强劲的业绩确立了自己的市场领导地位，又用诱人的增长前景吸引银行在其首笔和随后的贷款案中参贷。

阿里巴巴于2013年5月，同几家物流公司合伙创设了菜鸟，即之前的中国智能物流。其它股东包括复星国际、银泰集团，而银泰正是沈国军控制下的公司。

2013年菜鸟成立时，公司宣布计划在未来5-8年投资1,000亿人民币。今年5月，菜鸟总裁童文红称公司将把仓储面积在目前的基础上增加四倍，达到约500万平方米。

设立菜鸟可能会在物流方面给阿里巴巴和沈国军掌控的银泰百货带来巨大的好处。银泰百货在香港上市，沈国军持股30.20%，阿里巴巴持股10.08%。

贷款市场业者对银泰较为熟悉，后者2013年6月首度亮相市场，筹集等额28亿港元三年期贷款。(完)