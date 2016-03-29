中国信达去年实现净利润140亿元 同比增17.9%

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委

路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。