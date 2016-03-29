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中国财经 | 2016年 3月 29日 星期二 16:35 BJT

中国信达去年实现净利润140亿元 同比增17.9%

路透北京3月29日 - 中国四大国有资产管理公司之一的中国信达(1359.HK)周二公布，去年实现净利润140.3亿元人民币，同比增长17.9%；截至2015年末，集团合并总资产达7,139.7亿元，比上年末增长31.1%。

据该公司提供的新闻稿，2015年信达实现不良资产经营收入328.8亿元，不良债权资产净额和不良债权资产收购成本分别达2,480.7亿元和1,673.3亿元，同比增20%和11.9%。

传统类不良资产（主要收购自银行及非银行金融机构）方面，全年新增收购额851.4亿元，同比增176.5%，公开市场占比继续保持行业领先；同时通过互联网平台扩大资产处置和竞价渠道，形成良好示范效应。

附重组条件类不良资产（主要收购自非金融机构）方面，收益水平保持稳定，当年新增收购规模821.9亿元，运作了一批具有良好盈利前景和重大社会影响的项目；此外，全年实现债转股股权处置净收益38.9亿元。

新闻稿称，中国信达投资与资产管理业务快速发展，成功运作了多个重大项目，创设多只特色基金，该业务分部全年实现收入189.7亿元。其中自有资金投资收益73.9亿元，同比增169.7%；私募基金募集规模达1,686亿元，同比增50.9%。

2015年，信达旗下金融子公司整体业绩明显提升，子公司利润贡献持续改善，全年实现营业收入286.6亿元，较上年增长64.7%。其中幸福人寿实现原保费收入107.5亿元，同比增41.7%；证券、期货及基金管理业务实现税前利润28.3亿元，增长77.3%；信达租赁实现税前利润9亿元，增长12.5%。

中国信达午后盘中报2.7港元，涨1.89%；过去一个月累计升11.8%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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