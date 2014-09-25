中国信达以逾22.5亿元人民币出售西安银行21%股权

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透香港9月25日 - 中国信达资产管理股份有限公司(1359.HK)宣布，以总代价22.513亿元人民币悉数出售所持西安银行股份有限公司的6.3亿股股份，相当于已发行总股本的21%。
公司的声明称，有关西安银行股份转让于6月28日在北金所公开挂牌，并于7月底以网路竞价方式确定大唐西市文化产业投资集团有限公司为最终受让方。
信达表示，其对西安银行的初始投资成本为12.6亿元，截至股份转让前其所持投资的账面价值为22.4558亿元，因此预期公司将因转让股份录得溢利572万元。公司拟将出售所得资金用作一般运营资金。
信达是首家在港上市的中国四大不良资产管理公司，此前参与了中石化(0386.HK)销售公司的增资，以61.5亿元取得中石化销售公司的1.722%股权。
中国信达周四早盘初段股价涨1.65%，报3.7港元。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透香港4月28日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油周四公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。
路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。