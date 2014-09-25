中国信达以逾22.5亿元人民币出售西安银行21%股权

路透香港9月25日 - 中国信达资产管理股份有限公司(1359.HK)宣布，以总代价22.513亿元人民币悉数出售所持西安银行股份有限公司的6.3亿股股份，相当于已发行总股本的21%。

公司的声明称，有关西安银行股份转让于6月28日在北金所公开挂牌，并于7月底以网路竞价方式确定大唐西市文化产业投资集团有限公司为最终受让方。

信达表示，其对西安银行的初始投资成本为12.6亿元，截至股份转让前其所持投资的账面价值为22.4558亿元，因此预期公司将因转让股份录得溢利572万元。公司拟将出售所得资金用作一般运营资金。

信达是首家在港上市的中国四大不良资产管理公司，此前参与了中石化(0386.HK)销售公司的增资，以61.5亿元取得中石化销售公司的1.722%股权。

中国信达周四早盘初段股价涨1.65%，报3.7港元。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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