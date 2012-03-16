信达资产引入全国社保等四家战略投资者

中国信达资产管理股份有限公司周五宣布引入全国社保基金、瑞银、中信资本与渣打银行四家战略投资者，并将择机在境内外市场公开发行(IPO)并上市。这也是中国四家资产管理公司中最早引入战投的一家，意味着其在商业化转型方面又迈出一步，本次引入战略投资共计103.7亿元人民币。 路透