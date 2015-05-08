路透专访：花旗上海自贸区支行发挥“美元行”优势 主打跨境业务--行长

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透上海5月8日（作者 李铮/张金栋） - 中国上海自贸区地理区域的扩围及金融改革的深入试点，成为外资银行扩大在华业务的新突破口。作为首批入驻中国上海自贸区的外资银行，花旗中国自贸区支行正借助其“美元行”优势，开展集中收付汇、轧差净额结算等和境外融资等系列试点业务。
花旗中国上海分行副行长、自贸区支行行长张晓萌近日接受路透专访时表示，自贸区支行定位为花旗中国改革的试验田，经过一年多发展，跨境业务更成为主要增长点，占支行交易总额超80%。
“我们的竞争优势在于，一是海外网点多，资金拆借更为便捷；二是作为美元行，可获得成本相对更低的资金，且充裕的资金除了帮助企业融资，也可为其他金融机构做拆借和海外代付。”她说。
去年5月央行公布自贸区分账核算业务实施细则，为区内和境外企业修建一条可以进行资金汇划、跨境借贷、双向资金池等业务的“高速公路”。目前已有包括花旗中国在内的21家金融机构的分账核算系统通过验收，可开展境外融资等业务。这意味着更多机构可以为企业融入更低成本的海外资金，也带来更多竞争。
张晓萌介绍，以前企业结售汇必须在境内做，按照境内人民币和美元的汇价，现在通过区内分账核算单元，企业可对比境内和境外价格，自主选择CNH或CNY进行结售汇，包括即期远期掉期，同时，跨国公司利用自贸区内企业做地区总部，对境内各分支机构进行集中轧差（抵消对冲）等。
企业的需求效应已经显现，张晓萌表示，今年支行跨境业务仍将大幅增长，且扩围后的自贸区服务的企业群体更大，需求量会愈发明显。
“客户会考虑在岸和离岸的成本，这是对他们是实打实的好处；越来越多企业也会考虑利用自贸区来做轧差，除了便利性，还可降低结售汇成本。”她称。
谈及海外融资客户结构，张晓萌表示，拥有进出口或跨境业务的中小企业跨境借贷需求高，“大企业本身融资渠道多，海外本来就有分支机构，运行一段时间后会有多种海外融资渠道”。
不过，自去年下半年开始美元展开一轮单边升值走势，而削弱了境外美元融资的优势。
张晓萌称，虽然美元在升值，仍有美元的贷款需求，因为市场体量在，同时，现在也收到了很多欧元的贷款需求。
央行上海总部2月发布自贸区《分账核算业务境外融资与跨境资金流动宏观审慎管理实施细则》，明确扩大境外融资的规模和渠道，企业和金融机构可以自主从境外融入资金。上调经济主体从境外融资的杠杆率，企业融资规模从资本的一倍扩大到二倍。
**更期待熊猫债和QDII2政策细则**
中国正在借助上海自贸区加速资本项目开放进程。在张晓萌看来，过去两年，中国在推进资本项目可兑换的步伐已经加快，下一步是资本项下的开放，比如债券和直接融资渠道，期待熊猫债和合格个人境外投资（QDII2）政策方面的细则出台。
针对未来熊猫债可能面临发债成本高而不具备吸引力的问题，张晓萌认为，如果外资企业在中国的规模比较小，而且是属于轻资产企业，一没厂房二没土地，很难融资，熊猫债就能解决融资需求的问题，第二才是考虑价格问题。
“有些轻资产企业以前可以在国外借钱，然后将钱打回国内，但这有一个外债额度限制的问题，如果熊猫债能免除外债额度限制，还是有需求的。”她称。
她强调，自贸区每开放一个政策，影响面会很大，现在会是一个逐步开放的过程。
路透早前报导，消息人士透露，上海自贸区QDII2试点最快有望上半年启动，央行并考虑对符合条件的个人投资者取消5万美元的年度购汇额度限制，或不再设上限。
中国央行行长周小川此前已提出，今年将努力实现人民币资本项目可兑换，具体改革措施包括使境内境外的个人投资更加便利化，资本市场更加开放等。
上海自贸区于2013年9月29日正式挂牌。最初仅涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区、上海浦东机场综合保税区4个海关特殊监管区域（28.78平方公里）。2015年4月底正式扩围，涵盖陆家嘴金融片区（34.26平方公里）、金桥开发片区（20.48平方公里）、张江高科技片区（37.2平方公里）。（完）
(审校 李贺/黄凯)
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