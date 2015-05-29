专访：光大银行力争理财独立法人年内获批 已调低伞形信托杠杆

路透北京5月28日 - 作为中国第一家拆分理财业务成立子公司的商业银行，光大银行(601818.SS)资产管理部总经理张旭阳表示，将争取年内获得独立法人牌照，并将积极拓展经营牌照的范围。

针对监管机构防范股市风险的相关影响，他透露，光大银行06818.hk资管部在监管层规范两融、叫停伞形信托之际，已经两次应声收伞并调低伞形信托最高杠杆，目前的比例已降至1:2。

“如果市场继续上涨，光大的杠杆率会更低。”张旭阳在接受路透专访时表示，“与其承担比较大的信用风险，不如通过市场化手段来承担一定的市场风险，从而使资管的整体风险更小。”

上周二，光大银行资产管理部举办小型内部会议，与保险系资管公司共同探讨银行理财与保险投资的跨界合作。张旭阳将共同投资定为银保资管互联互通可先行的合作模式。

“比如基础资产结构化融资，这是一个很大的量，可能一个项目动辄几百亿。这时候就需要两家资管公司合作，共同去投资。”张旭阳表示，共同投资对双方的议价能力和风险控制流程都更有好处，也在竞标时更有话语权。

消息人士称，目前光大银行资产管理部在推进一个近300亿的质押式的轨道交通项目，将与保险资金合作，以产业基金的模式来支持地方政府的PPP项目。

在张旭阳看来，有些投资需要大量或者长期来持有某个企业股权的时候，会使得资产端的流动性减弱。此时在投资端与保险资金共同投资显得更为重要。

“企业资产证券化、跨境投资等也是我们的投资模式，”张旭阳称：“随着人民币国际化、随着资本项下的双向放开，这都是我们要做的事情。”

**子公司将积极申请多牌照**

独立法人获批后，光大将积极争取养老金、企业年金的管理牌照，布局针对高净值人群的定制化理财规划服务等业务，并积极布局“互联网+”。尝试通过产业并购基金的方式，将商业银行经营范围与资本市场直接融资相结合，直接服务于实体经济。

随着商业银行中间业务迅势发展，分离理财部门成立资管子公司成为全行业的意愿。在光大第一个试吃螃蟹后，浦发银行也于周三公告，以全资子公司方式设立浦银资产管理有限公司方案获得董事会通过，将提交监管机构。

“我们成立子公司的目的，第一就是扩展商业银行经营牌照的范围。第二为风险隔离，在一定程度上减缓刚性兑付，使得银行理财真正向代客业务回归。”张旭阳称：“未来还将采取类似于基金公司或证券公司的市场化机制留住优秀资管人才。”

**投向更关注企业资产负债表左方**

光大银行资管规模已经达到1万亿，但即使拥有1万亿的巧妇也会常难为无米之炊。能够抵御经济波动和结构转型、且能带来稳定回报的优质资产相对稀缺，为此光大盯上了企业与地方政府资产负债表左侧的资产。

光大力图帮助企业引入高效资产，替代低效资产，通过把资产负债表左方做得更有质量，来降低右方的投资品种风险。尤其是在能为居民生活水平的提高提供长期价值的行业领域。

“我们除了需要在投资端做一些金融资产和工具的创设，还要向产业链上游做卖方，不能仅仅作为买方。”张旭阳表示

吃穿住行、健康、基因工程、新型医药、医疗设备、清洁环保等领域，以及基础设施领域、城市改造等都是长期看好的主流投资品种。光大银行资产管理部正在这些领域的并购和混改方向上积极布局投资端。

“‘非标’将是未来的‘标’。PE、房地产、基础设施、商品、Loan fund等另类投资将会纳入资管投资组合。”张旭阳表示，“未来也可通过积极股东并购来影响或更替管理层，不用到市场用脚投票，而是董事会举手表决。”

根据美国经验，并购压力使得美国企业不断更新，是其克服内部控制而不断发展的外部动因。而且数据显示，国际上低流动性的另类投资基金从2003年的不足2万亿美元增长到2012年的6万多亿美元，占比由5%提升至10%。

同期，被动投资基金（包括ETF）从2万亿美元增加到近8万亿美元，市场份额由5%提升至13%。相对的是，偏重蓝筹股与政府债券品种的主动管理基金在全球资产管理AUM的份额由2/3下降至1/2。

**双F管理模式与哑铃式投资布局**

张旭阳预计，未来五年资管行业将成为资本市场和直接融资体系的重要参与者，规模将由59.7万亿迅速增长到100万亿。但行业竞争、并购重组也随之风起云涌。行业亟需一个公认的会计处理原则的监管框架。

“以商业银行、保险公司或BAT为背景的大资管机构，或者有产业基金或者科技背景的优秀私募管理机构二者能在市场上抵抗市场波动，获得一席之地。”张旭阳在上周举办的五道口金融论坛上表示。

光大资管部用“双F管理模式”和哑铃型的投资布局来应对行业巨变。

将固定收益收益产品和FOF产品或投资相结合，同时通过哑铃式的投资布局来做到短期收益和长期投资相结合，并通过多元化投资组合来提升收益。目前光大的理财产品形态涵盖固定收益、股票基金、全面配置和另类投资等。

“我们对基金的选择，既有量化选择，也有定性分析，不仅有最大回撤的考虑，也有策略稳定性的考虑，这是比较复杂的动态管理过程，也包括对投顾持续的业绩归总和业绩分析。”张旭阳称，

即使做量化，光大也会采取期现套利，商品期货、宏观对冲，不同策略当中也会选择策略表现稳定的投资顾问。

目前，光大银行也用符合流动性压力管理的20%的资金投资于长期，同时配比短期资金作为流动资产投资方。

**注重风险管理低风险产品占比高**

多数投资者将稳健收益类资产配置在银行理财产品，作为面向大众客户的规模较大的资管机构，光大资管部并不集中开发某种风险偏好的产品。

目前，风险等级一、二、三星级的较低风险产品占比最多。占比10%的高风险产品只针对光大私人银行的资金来源。同时净值型理财产品占比在10%--20%，超过行业平均水平，其中开放式产品较多。

张旭阳认为，净值型产品虽将风险与收益过手给投资者，但其让风险可计量，打破刚性兑付的同时实现风险隔离，还可以通过组合资产的方式，让风险对投资者来说可承受。（完）

(发稿 王蕾；审校 毕晓雯)

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